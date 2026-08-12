Η Ρωσία απελευθέρωσε τον πρώην Αμερικανό πεζοναύτη, Ρόμπερτ Γκίλμαν, έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια κράτησης, χωρίς αυτή τη φορά να υπάρξει αντίστοιχη παράδοση Ρώσου κρατουμένου από τις ΗΠΑ. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη εξέλιξη, καθώς στις προηγούμενες περιπτώσεις απελευθέρωσης Αμερικανών πολιτών από τη Ρωσία είχε υπάρξει ανταλλαγή κρατουμένων.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα του δημοσιογράφου της «Wall Street Journal», Έβαν Γκέρσκοβιτς, και της μεγάλης ανταλλαγής κρατουμένων του 2024, αλλά και της μπασκετμπολίστριας, Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η οποία το 2022 ανταλλάχθηκε με τον καταδικασμένο Ρώσο έμπορο όπλων, Βίκτορ Μπουτ.

Η απελευθέρωση ως «χειρονομία καλής θέλησης»

Στην περίπτωση του Ρόμπερτ Γκίλμαν, ωστόσο, η κίνηση ήταν μονόδρομος, όπως αναφέρει το Sky News. Ο πρώην Αμερικανός πεζοναύτης αφέθηκε ελεύθερος από τη Ρωσία χωρίς να υπάρξει κάποιο αντίστοιχο αντάλλαγμα από την αμερικανική πλευρά.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Μόσχα σπάνια παραχωρεί κάτι χωρίς να αναμένει ανταπόδοση. Η απελευθέρωση του Γκίλμαν ήρθε μετά τις πληροφορίες της περασμένης εβδομάδας ότι βρισκόταν κοντά στον θάνατο.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Reuters χωρίς να αποκαλυφθεί το όνομά του, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενέκρινε την απελευθέρωση του πρώην πεζοναύτη ως «χειρονομία καλής θέλησης».

Τι επιδιώκει η Μόσχα

Η κίνηση αυτή, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αλλάξει στάση ή ότι η εποχή της διπλωματίας των ομήρων έχει τελειώσει. Αντίθετα, η απελευθέρωση του Γκίλμαν μοιάζει περισσότερο με μια προσπάθεια του Κρεμλίνου να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Λευκό Οίκο, προσδοκώντας διπλωματικά οφέλη.

Η συγκυρία έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Ρωσία, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί αυξανόμενα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας. Οι επιθέσεις με drones σε μεγάλο βάθος της ρωσικής επικράτειας γίνονται συχνότερες, ενώ τα επανειλημμένα πλήγματα σε διυλιστήρια πετρελαίου επιβαρύνουν την οικονομία και στρέφουν την ανεπιθύμητη προσοχή στις στρατιωτικές αδυναμίες της Μόσχας.

Την ίδια ώρα, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, δεν διαφαίνεται τέλος στη σύγκρουση. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες που είχαν τη μεσολάβηση των ΗΠΑ αποτελούν πλέον μακρινή ανάμνηση, καθώς έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο μετά την έναρξη του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του Ιράν.

Η προσέγγιση Τραμπ – Ζελένσκι

Για τη Μόσχα η κατάσταση γίνεται δυσκολότερη από το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται στο μεταξύ να έχει έρθει πιο κοντά στον αντίπαλο του Βλαντίμιρ Πούτιν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στην Ουάσινγκτον στα τέλη Ιουλίου, την ώρα που υπήρχαν εκτιμήσεις ότι ο Λευκός Οίκος δείχνει μεγαλύτερη διάθεση να στηρίξει την ουκρανική πλευρά.

Η εικόνα αυτή απέχει σημαντικά από το κλίμα που επικρατούσε την ίδια περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποδεχτεί τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα με ιδιαίτερες τιμές και φαινόταν έτοιμος να προχωρήσει σε μια συμφωνία ειρήνης που θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Το μήνυμα του Πούτιν προς τον Λευκό Οίκο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η απελευθέρωση του Ρόμπερτ Γκίλμαν μπορεί να ερμηνευθεί ως προσπάθεια της Μόσχας να αναθερμάνει τη σχέση της με τον Λευκό Οίκο και να επαναφέρει τις εξελίξεις σε μια κατεύθυνση που εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα.

Η κίνηση έχει στόχο να παρουσιάσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν ως έναν λογικό και συνεργάσιμο εταίρο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να συνεννοηθεί και να διαπραγματευτεί.

Προς το παρόν, η απελευθέρωση του Γκίλμαν αποτελεί ένα δώρο από τη Ρωσία. Ωστόσο, η Μόσχα αναμφίβολα θα αναμένει κάτι σε αντάλλαγμα.