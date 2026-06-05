Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει το περιστατικό με την έκρηξη μη επανδρωμένου θαλάσσιου σκάφους (drone) στο λιμάνι της Κωνστάντζας στη Ρουμανία, καθώς το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό παραδέχθηκε επισήμως ότι το drone ανήκε στις δικές του δυνάμεις και έχασε τον έλεγχο κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ουκρανικών ναυτικών δυνάμεων, το μη επανδρωμένο σκάφος επηρεάστηκε από ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνει της πορείας του και να καταλήξει στα ανοιχτά των ρουμανικών ακτών.

Πώς το ουκρανικό drone έφτασε στην Κωνστάντζα

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το θαλάσσιο drone συμμετείχε σε επιχειρησιακή αποστολή στη Μαύρη Θάλασσα όταν έχασε την επικοινωνία και τον έλεγχο εξαιτίας ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Ukrainian terrorists just struck Romania's port of Constanta with a kamikaze boat.



What the fuck is NATO defending? pic.twitter.com/2mgEiuWYFO — Gabriel (@GabeZZOZZ) June 5, 2026

«Κατά την εκτέλεση αποστολής στη ζώνη επιχειρήσεων της Μαύρης Θάλασσας, ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού έχασε τον έλεγχο λόγω της επίδρασης εχθρικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου και κατέληξε στις ακτές της Ρουμανίας», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι ενημέρωσε άμεσα τις ρουμανικές αρχές, προκειμένου να ληφθούν μέτρα ασφαλείας και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τον άμαχο πληθυσμό.

Η στιγμή της έκρηξης στο λιμάνι της Κωνστάντζας

Λίγες ώρες αργότερα, το μη επανδρωμένο σκάφος εξερράγη εντός του λιμανιού της Κωνστάντζας, προκαλώντας συναγερμό στις τοπικές αρχές και στις υπηρεσίες ασφαλείας.

❗️⚠️🇷🇴 – A naval drone self-detonated Friday morning in Romania’s Black Sea port of Constanța around 10:30 a.m. local time.



Romanian authorities had discovered the device earlier, secured and evacuated the area, and established a safety perimeter while it was being assessed. No… pic.twitter.com/FZkikesGvj — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 5, 2026

Βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα πλοίου αποτυπώνει τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης, η οποία σημειώθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις της Ρουμανικής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Διάσωσης (ARSVOM).

Παρά την ένταση του περιστατικού, οι πρώτες αναφορές των ρουμανικών αρχών κάνουν λόγο για μηδενικές ανθρώπινες απώλειες και κανέναν τραυματισμό.

Εντοπίστηκε ομάδα πέντε θαλάσσιων drones

Νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι το σκάφος που εξερράγη δεν ήταν το μοναδικό στην περιοχή. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, αποτελούσε μέρος ομάδας πέντε μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων που κινούνταν κοντά στις ρουμανικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για την τύχη των υπόλοιπων τεσσάρων drones, γεγονός που διατηρεί σε επιφυλακή τις στρατιωτικές και λιμενικές αρχές της Ρουμανίας.

Η έκρηξη προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις παραλιακών περιοχών κατά μήκος της ρουμανικής ακτογραμμής.

🇷🇴 Une puissante explosion s'est produite près du port roumain de Constanta, selon les médias. Le périmètre a été bouclé et la population évacuée. Cette explosion survient dans un contexte d'attaques russes contre la région d'Odessa. pic.twitter.com/k5RiGmgcW6 — JfGino (@jfgino) June 5, 2026

Περισσότεροι από 1.100 πολίτες απομακρύνθηκαν από δημοφιλή τουριστικά θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας, ενώ η πρόσβαση σε αρκετές παραλίες απαγορεύτηκε προσωρινά.

Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία για το περιστατικό

Την ίδια ώρα, η ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι παρενέβη στη δημόσια συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι το drone που εξερράγη ήταν ουκρανικής προέλευσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Μόσχα κατηγόρησε το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ότι δεν παρουσίασε εξαρχής όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για το συμβάν και απέρριψε οποιαδήποτε εμπλοκή της Ρωσίας στην έκρηξη.

Η επίσημη παραδοχή του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού φαίνεται πλέον να επιβεβαιώνει ότι το μη επανδρωμένο σκάφος ανήκε πράγματι στις ουκρανικές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να σταματά τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο που έπαιξαν τα ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου στην απώλεια ελέγχου του.