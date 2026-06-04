Το 89ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Η μέρα του γάμου του Σταύρου και της Ελένης έφτασε. Η Αρετή βρίσκεται σε αδιέξοδο με την απειλή της Αλεξάνδρας, ενώ ο Οδυσσέας είναι αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει. Η χαρά της Μαργαρίτας για τον γάμο του Σταύρου μετατρέπεται σε σοκ…

Όσα θα δούμε στο επεισόδιο 89:

Η μέρα του γάμου έφτασε και η Ελένη λάμπει από ευτυχία. Η Αρετή, όσο κι αν χαίρεται για τη φίλη της, βρίσκεται σε αδιέξοδο με το τελεσίγραφο που της έχει δώσει η Αλεξάνδρα και προσπαθεί να το κρύψει από τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι αποφασισμένος να μάθει τι συμβαίνει. Η Αννέζα συγκινείται με τον Σταύρο, αλλά ανησυχεί για τον Πωλ και τις επαφές του με την Εύα. Ο Ορφέας είναι πεπεισμένος ότι ο Οδυσσέας τού έστησε παγίδα με τις μετοχές της ERGAN και το ψάχνει μέχρι τέλους. Κι ενώ η Αλεξάνδρα θεωρεί ότι ελέγχει την κατάσταση με την Αρετή, η Βάλια απειλεί να ανατρέψει τα σχέδιά της. Την ίδια στιγμή, η χαρά της Μαργαρίτας για τον Σταύρο μετατρέπεται σε σοκ, όταν η αστυνομία της χτυπά την πόρτα.

Δείτε το trailer: