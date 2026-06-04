Η Αλεξάνδρα πλησιάζει όλο και πιο κοντά στην αποκάλυψη της αλήθειας για τη Χριστιάνα.

Κι ενώ οι υποψίες της επιβεβαιώνονται, τα γεγονότα που ακολουθούν επηρεάζουν περισσότερους απ’ όσους θα περίμενε.

Απόψε στις 23:00, στο MEGA, η «Γη της ελιάς» επιφυλάσσει δραματικές εξελίξεις…

Ο Παυλής κλείνει τον Ρούσσο δεμένο και φιμωμένο σε μια αποθήκη, στους στάβλους. Ο Πότης λέει στη Φρύνη ότι η Χρυσούλα, και όχι η Ισμήνη, ήταν εκείνη που κόλλησε το υβριστικό σημείωμα στην πόρτα του ανθοπωλείου. Ο Στάθης εξακολουθεί να είναι πολύ πιεσμένος με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που περιμένει, ενώ η Βασιλική προσπαθεί να «ψαρέψει» τον Λυκούργο. Ο Μανώλης βλέπει τυχαία τη Μαρουσώ με τον Αντώνη να τρώνε σε ένα εστιατόριο. Κάθε ημέρα που περνάει, η Χριστιάνα είναι όλο και πιο ανήσυχη από τη συμπεριφορά τής Αλεξάνδρας και της Ερωφίλης απέναντί της και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Στο μεταξύ, ο Αντώνης ψάχνει να βρει τον Ρούσσο, ρωτάει και τη Μαρουσώ αν τον είδε, αλλά κανείς δεν έχει αρχίσει να ανησυχεί ιδιαίτερα. Ο Κωνσταντίνος και η Ισμήνη συζητούν για το συναινετικό διαζύγιο και η Ισμήνη βάζει έναν όρο που δεν θα του αρέσει καθόλου. Ο Παυλής, με απειλές και σωματική βία, προσπαθεί να κάνει τον Ρούσσο να ομολογήσει για τις παράνομες δραστηριότητές του με τον Αντώνη, τη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ. Η Φιλιώ πηγαίνει να βρει την Αναστασία και προσπαθεί να την πείσει να γυρίσει στο σπίτι. Η Αλεξάνδρα μιλάει με τον αδελφό ενός φίλου του Ορέστη και μαθαίνει μία πληροφορία που τη συγκλονίζει.

Δείτε το trailer: