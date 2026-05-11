Η καρδιά της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να χτυπήσει σε ρυθμούς ζεϊμπέκικου την Κυριακή 14 Ιουνίου. Η εμβληματική πλατεία Αριστοτέλους αναμένεται να γεμίσει από εκατοντάδες χορευτές κάθε ηλικίας, οι οποίοι θα επιχειρήσουν να καταρρίψουν το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία. Το τωρινό ρεκόρ ανήκει στην Κύπρο με 754 συμμετέχοντες, όμως η συμπρωτεύουσα αισιοδοξεί ότι θα το ξεπεράσει, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα ελπίδας.

Την ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία διοργανώνει η Alzheimer Ελλάς, συνδέοντας την ελληνική παράδοση με την κοινωνική προσφορά. Στόχος της εκδήλωσης δεν είναι μόνο η διάκριση, αλλά η ενημέρωση για τη νόσο Αλτσχάιμερ και η ανάδειξη της θεραπευτικής δύναμης της κίνησης. Όπως εξηγούν οι διοργανωτές, ο χορός λειτουργεί ως «φάρμακο» για την ψυχική ευεξία και την ενίσχυση της μνήμης, βοηθώντας ουσιαστικά τους ηλικιωμένους στην κοινωνικοποίησή τους.



Ο χοροδιδάσκαλος Θέμης Παραστατίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογράμμισε ότι το ζεϊμπέκικο δεν γνωρίζει όρια ηλικίας, καθώς στην πλατεία θα βρεθούν από παιδιά 9 ετών έως και ηλικιωμένοι 90 ετών. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για όλους, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, αφού η χορογραφία θα διδαχθεί επί τόπου. Μετά την πανδημία, το ενδιαφέρον για τον παραδοσιακό αυτό χορό έχει εκτοξευθεί, και η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη να το αποδείξει με μια γιορτή που θα μείνει στην ιστορία.

Όποιος ενδιαφέρεται να αποτελέσει έναν κρίκο αυτής της μεγάλης αλυσίδας για να επιτευχθεί το νέο ρεκόρ Γκίνες στην πλατεία Αριστοτέλους μπορεί να εγγραφεί στα παρακάτω τηλέφωνα: 2310 810411 και 2310 351451 ή να στείλει e-mail στο [email protected]