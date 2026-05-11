Έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή μια κορυφαία μορφή του τεχνικού κόσμου στη μεταπολεμική Ελλάδα, ο κορυφαίος αρχιτέκτονας Θύμιος Παπαγιάννης, που υπήρξε εμπνευστής και δημιουργός, μεταξύ όλων των άλλων, της Καλωδιωτής Στέγης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, αλλά και συνιδρυτής και Πρόεδρος του «WWF Ελλάδος».



Ο Θύμιος Παπαγιάννης υπήρξε ένας πρωτοπόρος επιστήμονας, αλλά και οραματιστής, μια προσωπικότητα με καταλυτική επιρροή, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διαμόρφωση της επιστήμης, του επαγγέλματος, αλλά και του δημόσιου διαλόγου για τον χώρο, το περιβάλλον και τον σχεδιασμό στην Ελλάδας. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική και πολυδιάστατη, εμπνέοντας γενιές πολεοδόμων και χωροτακτών.



Ο Θύμιος Παπαγιάννης γεννημένος στην Αθήνα αποφοίτησε από το Κολέγιο Αθηνών το 1953. Κατόπιν σπούδασε Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία στο «MIT», όπου διακρίθηκε με το βραβείο αρχιτεκτονικής «ARX», καθώς και Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ.



Το 1959 ίδρυσε το γραφείο μελετών «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες». Ένα γραφείο που συμπλήρωσε πάνω από 60 χρόνια λειτουργίας, αναπτύσσοντας ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα χαρακτήρα, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, με ταυτόχρονη κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Μέχρι σήμερα το γραφείο αυτό έχει καλύψει όλες τις κλίμακες του σχεδιασμού του χώρου. Μεταξύ αυτών, χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες καθώς και μελέτες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, αστικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου.



Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι ο Θύμιος Παπαγιάννης υπήρξε επικεφαλής μελετητής και συντονιστής του «Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Ελλάδας» για την περιόδο 2006-2007, αλλά και συντονιστής των μελετών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, καθώς και επικεφαλής πληθώρας σημαντικών μελετών, όπως για το «Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας», από την θέση του σύμβουλου στο ΥΧΟΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ για το «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας», όσο και για τις πόλεις του Βόλου και της Καβάλας.



Ταυτόχρονα ο Θύμιος Παπαγιάννης υπήρξε πρωτοπόρος στην Ελλάδα για την ανάδειξη και προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Υπήρξε συν-ιδρυτής του «WWF Ελλάδας» (1991) και Πρόεδρός του, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «WWF International». Ενώ διετέλεσε Πρόεδρος της «Εταιρείας Προστασίας των Πρεσπών», διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο στην πρωτοβουλία για την ανακήρυξη του διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών.



Υπήρξε ακόμη ένας από τους πρωτεργάτες της πρωτοβουλίας «MedWet» για τους Μεσογειακούς Υγρότοπους, συντονίζοντας σχετικά Κοινοτικά Προγράμματα, ενώ συμμετείχε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Tour du Valat». Διετέλεσε ακόμη συντονιστής για τη Μεσόγειο της «Σύμβασης Ραμσάρ», για την οποία τιμήθηκε ως «Πρόσωπο Διεθνούς Σημασίας».



Ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες επαγγελματικές του υποχρεώσεις ασχολήθηκε ενεργά με τη δημιουργία του «Ελληνικού Κέντρου Υγροτόπων-Βιοτόπων» (ΕΚΒΥ). Ενώ από τη θέση του συμβούλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέδειξε θέματα φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Υπήρξε μέλος του Φόρουμ για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση.



Το 2003 ο Θύμιος Παπαγιάννης προχώρησε στην ίδρυση του «Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο» (Med-INA), που είχε ως στόχο του τη συμβολή στην ενιαία και διεπιστημονική αντιμετώπιση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.



Ιδιαίτερη υπήρξε η προσφορά του στον «ΣΕΠΟΧ», ως ένας από τους μακροβιότερους Προέδρους του, με θητεία από το 1993 έως και το 1999,αφήνοντας ισχυρό και διακριτό αποτύπωμα στη φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο ΣΕΠΟΧ πρωτοστάτησε στην αναβίωση και πρώτη αναθεώρηση της Χάρτας των Αθηνών, παρακινώντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολεοδόμων (ECTP-CEU), η οποία εγκρίθηκε σε διεθνή διάσκεψη στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1995.



Σε αναγνώριση της συνολικής του συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος, αναγορεύθηκε το 2009 επίτιμος διδάκτορας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.