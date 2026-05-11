Για το ζήτημα του χανταϊού, αλλά και για τις δράσεις πρόληψης στον τομέα της δημόσιας υγείας, μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δίνοντας έμφαση στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της ενημέρωσης των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις που προσφέρει το Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω», καθώς και στη συμβολή των Κινητών Ομάδων Υγείας στην πρόσβαση ευάλωτων πληθυσμών σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Η ίδια μιλώντας τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ, ανέφερε: «Στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία η επιχείρηση που στήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Πολεμική Αεροπορία, που ανταποκρίθηκαν άμεσα. Με ειδική πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους μετέβησαν στελέχη του ΕΚΑΒ, το οποίο επίσης θέλω να ευχαριστήσω, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ. Παρέλαβαν τον Έλληνα υπήκοο από την Ολλανδία και μεταφέρθηκε κατευθείαν σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο “Αττικόν”, προληπτικά».

«Ο άνθρωπος είναι ασυμπτωματικός, αλλά επειδή όλες οι επαφές που βρίσκονταν στο πλοίο θεωρούνται επαφές υψηλού κινδύνου -υπό την έννοια ότι ενδέχεται κάποιος να εκδηλώσει συμπτώματα- για να είμαστε 100% βέβαιοι, βρίσκεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή κ. Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί. Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 ημέρες, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο».

«Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ακριβώς για να είμαστε απολύτως βέβαιοι πως, ακόμη κι αν εκδηλώσει συμπτώματα τις επόμενες εβδομάδες -κάτι που θεωρείται μικρή πιθανότητα- θα είναι ασφαλής τόσο ο ίδιος όσο και οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεται σε επαφή», σημείωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

«Ο χανταϊός των Άνδεων -αυτό είναι το συγκεκριμένο στέλεχος- είναι το μόνο στέλεχος hantavirus που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πρέπει να υπάρχει παρατεταμένη και πολύ στενή επαφή με άνθρωπο που νοσεί, προκειμένου να υπάρξει μετάδοση. Δεν έχει καμία σχέση με την ευκολία μετάδοσης που είχε ο κορωνοϊός. Άρα, να ξέρουμε ότι είμαστε σε εγρήγορση, έχουμε λάβει τα μέτρα μας και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας».

«Δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε. Αυτό που έχει σημασία να γνωρίζει ο πολίτης είναι ότι όσοι ασχολούνται με αγροτικές εργασίες ή έρχονται σε επαφή με τρωκτικά πρέπει να λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης: να καθαρίζουν σωστά τους χώρους, να πλένουν τα χέρια τους, να φορούν γάντια και μάσκα όταν χρειάζεται και να αποφεύγουν την επαφή με περιττώματα τρωκτικών».

«Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις»

Στη συνέχεια, μίλησε για τις προληπτικές εξετάσεις και το Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»: «Η πρόληψη είναι μια σιωπηρή επανάσταση στη χώρα μας, γιατί μετατρέπει το Υπουργείο Υγείας από “Υπουργείο Ασθένειας” σε “Υπουργείο Φροντίδας”. Για χρόνια ασχολούμασταν μόνο με το πώς θα θεραπεύσουμε έγκαιρα μια νόσο. Είναι η πρώτη φορά που προσπαθούμε πραγματικά να προλάβουμε τη νόσο».

«Για εμάς είναι πολύ συγκινητικό ότι αυτή η προσπάθεια έχει αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, είτε είναι ασφαλισμένοι είτε ανασφάλιστοι. Είναι τεράστιος αριθμός -πάνω από τη μισή Ελλάδα».

«Το πρόγραμμα συνεχίζεται και όσοι έχουν λάβει μήνυμα μπορούν ακόμη να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή».

«Να πούμε ότι περίπου 200.000 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν πολύ καλύτερη εξέλιξη στην υγεία τους σε σχέση με το αν περίμεναν να εμφανίσουν συμπτώματα».

«Για παράδειγμα, ο καρκίνος του μαστού, όταν εντοπίζεται έγκαιρα, είναι ιάσιμος σε ποσοστό που ξεπερνά το 95%. Αυτή είναι η αξία της πρόληψης. Δεν κερδίζεις μόνο χρόνια ζωής· κερδίζεις και ποιότητα ζωής».

«Επίσης, δρομολογούμε πρόγραμμα για την έγκαιρη ανίχνευση της υπέρτασης. Υπολογίζουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν πάνω από 500.000 άνθρωποι που έχουν υπέρταση και δεν το γνωρίζουν. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Όπως επίσης και για τα προγράμματα έγκαιρης ανίχνευσης για τον καρκίνο του πνεύμονα και του δέρματος», συμπλήρωσε.

«Πηγαίνουμε εμείς με τον γιατρό στα σπίτια τους, δωρεάν και χωρίς καμία χρέωση»

«Έχει αλλάξει η δημογραφία και πρέπει να προσαρμοστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις ανάγκες της κοινωνίας. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι και άτομα με αναπηρία που ζουν μόνοι τους, είτε στα χωριά είτε στις πόλεις. Δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε να έρθουν αυτοί σε εμάς. Πηγαίνουμε εμείς με τον γιατρό στα σπίτια τους, δωρεάν και χωρίς καμία χρέωση», ανέφερε

«Φροντίζουμε την υγεία τους με κλινικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καλέσουν στο 1135, είτε οι ίδιοι είτε κάποιος από το περιβάλλον τους, εφόσον δυσκολεύονται να μετακινηθούν».

«Το 1135 ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και η κλήση και η υπηρεσία είναι δωρεάν. Ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μόνοι τους, ηλικιωμένοι, χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον».

«Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι κατ’ οίκον επισκέψεις αφορούν άτομα με αναπηρία ή ηλικιωμένους με δυσκολία μετακίνησης. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, στα νησιά και στις ορεινές περιοχές, πηγαίνουμε με Κινητές Ομάδες Υγείας και κινητά ιατρεία στην κοινότητα».

«Αυτό έχει τεράστια αξία: οι πολίτες δεν χρειάζεται να μετακινούνται για να λάβουν υπηρεσίες πρόληψης, εμβολιασμούς, check-up και ό,τι άλλο χρειάζονται. Έχουμε ήδη 180 ιατρικά κλιμάκια και πάνω από 1.000 επαγγελματίες υγείας σε όλη την Ελλάδα, ενώ το 1135 αφορά ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία», τόνισε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.