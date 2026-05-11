Έντονη κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το θέμα της τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού, μετά από δημοσίευμα ουκρανικού μέσου που συνέδεσε τον Σεργκέι Ρεμπρόφ με τον πάγκο των «πρασίνων» ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, οι δύο πλευρές φέρονταν να βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για συνεργασία από το καλοκαίρι.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, μπορεί να είναι διαφορετική. Από πλευράς Παναθηναϊκού διαψεύδεται ξεκάθαρα πως υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Ουκρανό τεχνικό, με την ΠΑΕ να κρατά αποστάσεις από τα σχετικά σενάρια που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες ώρες.

Την ίδια στιγμή, νέο ενδιαφέρον στην υπόθεση έρχεται να προσθέσει η αναφορά του Ουκρανού δημοσιογράφου Βολοντίμιρ Ζβέροφ, ο οποίος αποκάλυψε πως στο κάδρο για τον 51χρονο προπονητή βρίσκεται και ο Ολυμπιακός. Όπως υποστήριξε, οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο παρακολουθούν την περίπτωση του Ρεμπρόφ, αλλά φέρονται να έχουν εκδηλώσει πιο έντονο ενδιαφέρον, προχωρώντας μάλιστα και σε πρόσκληση για συνάντηση.

«Στην Ελλάδα γράφτηκε ότι υπήρξε επαφή εκπροσώπου του Ρεμπρόφ με τον Παναθηναϊκό. Από όσο γνωρίζω, υπήρξε επίσης πρόσκληση από τον Ολυμπιακό για συνάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζβέροφ.

Υπενθυμίζεται πως η ουκρανική ομοσπονδία ανακοίνωσε στις 22 Απριλίου 2026 τη λήξη της συνεργασίας της με τον Ρεμπρόφ. Κατά τη θητεία του στην εθνική Ουκρανίας, ο έμπειρος προπονητής οδήγησε την ομάδα στην τελική φάση του Euro 2024, χωρίς όμως να καταφέρει να πετύχει περαιτέρω διάκριση, ενώ δεν ήρθε ούτε η άνοδος στην κορυφαία κατηγορία του Nations League.