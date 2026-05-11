«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει σήμερα σε συμφωνία για την επιβολή κυρώσεων κατά των εξτρεμιστών ισραηλινών εποίκων που ευθύνονται για την βία εις βάρος Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Περιμένω μία πολιτική συμφωνία για τις κυρώσεις κατά των εποίκων υπεύθυνων για βία και ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε», είπε πριν από την έναρξη της συνόδου των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

Η δέσμη των κυρώσεων αυτών ήταν μπλοκαρισμένη από το βέτο της Ουγγαρίας του Βίκτορ Όρμπαν. Ωστόσο, μετά την αλλαγή της κυβέρνησης στην Βουδαπέστη έπειτα από την εκλογική νίκη του Πίτερ Μαγιάρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι ο δρόμος για την επίτευξη συμφωνίας για τις κυρώσεις είναι ανοικτός.

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά των εποίκων περιλαμβάνουν πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απαγόρευση εισόδου στο ευρωπαϊκό έδαφος.

Πακέτο κυρώσεων κατά αξιωματούχων της οργάνωσης Χαμάς, που τελούσαν επίσης υπό το ουγγρικό βέτο, αναμένεται επίσης να εγκριθεί.

Η δέσμη των ευρωπαϊκών κυρώσεων αφορά επτά εξτρεμιστές εποίκους και την οργάνωσή τους, καθώς και 12 στελέχη της Χαμάς και την ίδια την παλαιστινιακή οργάνωση.

Μέχρι τις αρχές του Μαΐου, τουλάχιστον 1.069 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και πολλοί μαχητές, αλλά επίσης μεγάλος αριθμός πολιτών, είχαν σκοτωθεί στη Δυτική Οχθη από τους ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους από την έναρξη της πολέμου στην Γάζα τον Οκτώβριο 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Αρνητική απέναντι στην πρόταση Πούτιν για τον ορισμό του Γκέρχαρντ Σρέντερ ως μεσολαβητή

Αρνητική απέναντι στην πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον ορισμό του πρώην καγκελαρίου της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ μεσολαβητή στην υπόθεση του πολέμου στην Ουκρανία, εμφανίστηκε η Κάγια Κάλας.

«Ο Γκέρχαρντ Σρέντερ υπήρξε λομπίστας υψηλού επιπέδου για τις ρωσικές κρατικές εταιρείες, άρα βλέπουμε ξεκάθαρα γιατί ο Πούτιν θέλει να είναι αυτός», είπε.

«Δεν θα ήταν και πολύ σώφρον να δώσουμε στην Ρωσία το δικαίωμα να ορίσει έναν διαπραγματευτή εξ ονόματός μας», συνέχισε.

Όταν ρωτήθηκε το Σάββατο σχετικά με τον υποψήφιο που προτιμά για την επανέναρξη του διαλόγου με τους Ευρωπαίους, ο Πούτιν είπε ότι «προσωπικά» θα προτιμούσε τον Γκέρχαρντ Σρέντερ.

Ο 82χρονος πρώην καγκελάριος, με ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εκ της συνεργασίας του με το Κρεμλίνο, έχει παραμείνει επί δύο δεκαετίες πιστό στήριγμα του Πούτιν. Η άρνησή του να καταδικάσει την ρωσική εισβολή προκάλεσε την κατακραυγή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας στο οποίο ανήκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.