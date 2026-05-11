Οι εντάσεις κορυφώνονται στη «Γη της ελιάς». Οι απειλές του Ρούσσου φέρνουν τον Αντώνη και τον Μανώλη σε δύσκολη θέση, ενώ ο Κουράκος αποφασίζει να δράσει δυναμικά για να προστατεύσει την Άννα. Απόψε στις 23:00, στο MEGA, έρχεται ακόμη ένα επεισόδιο που θα κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Αλεξάνδρα επιπλήττει τον Μανώλη για την επίθεση στον Ρούσσο, ενώ ο Ρούσσος ζητά οικονομικό αντάλλαγμα, αλλιώς απειλεί τον Αντώνη ότι θα τους ξεμπροστιάσει. Την ίδια ώρα, ο Κουράκος μαθαίνει από την Άννα ότι ο Ρούσσος συνεχίζει να την τρομοκρατεί και παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Ο έρωτάς του για την Αμαλία κάνει τον Μανώλη να αναθεωρήσει κάποιες απόψεις. Η Χρυσούλα βλέπει τον Παρασκευά με στολή αστυνόμου και παρεξηγεί τις προθέσεις του. Ο Τζον ψαρεύει με τρόπο τον Λεωνίδα, ο οποίος του ομολογεί ότι έχει βάλει στο μάτι τη Μαργαρίτα κι όχι την Αναστασία. Η αίτηση αποφυλάκισης της Ασπασίας, υπό όρους, γίνεται δεκτή και η Ασπασία ετοιμάζεται να βγει από το νοσοκομείο, ενώ η Κούλα ζητάει από τον Λεοντιάδη να τη φιλοξενήσουν. Ο Αντώνης προσπαθεί να βγάλει κέρδος από το διαζύγιό του και, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Αλεξάνδρα, καταλήγει με το 10% των μετοχών της εταιρείας. Η Βασιλική αποφασίζει να βοηθήσει τον Κουράκο να τα ξαναβρεί με την Αριάδνη. Ο Μανώλης βλέπει τον Αντώνη να μπαίνει στο διαμέρισμα της Χριστιάνας και το παρεξηγεί. Η Ισμήνη υποψιάζεται ότι ο Κωνσταντίνος την απατάει, τον παρακολουθεί και βλέπει τη Φρύνη να τον πλησιάζει.