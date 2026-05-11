Μια Ιρανή κληρονόμος που βρίσκεται σε σκληρή δικαστική διαμάχη διαζυγίου ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων με τον γιατρό σύζυγό της κατηγορείται ότι μετέφερε τον έλεγχο εταιρείας της στον αδελφό της, ώστε να μην μπορεί εκείνος να διεκδικήσει χρήματα από την επιχείρηση, «προστατεύοντας» έτσι αρκετά εκατομμύρια.

Η Setareh Bral, γνωστή και ως «Star», είναι κόρη αείμνηστου μεγιστάνα ακινήτων που φέρεται να είχε σχέσεις με τον τελευταίο Σάχη του Ιράν. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται δημοσίευμα, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον γιατρό, Ryan Aronin, υπέγραψε τη μεταβίβαση του ελέγχου της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων Star Pacific Properties.

Ο Aronin υποστηρίζει ότι η εταιρεία, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 15 εκατομμύρια δολάρια, ελέγχεται πλέον από τον αδελφό της, Sean Bral. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Setareh «προχώρησε σκόπιμα σε ενέργειες για να μειώσει στα χαρτιά το εισόδημά της και να περιορίσει την πρόσβασή της σε χρήματα». Τα ίδια έγγραφα αναφέρουν ότι ο αδελφός της «δεν διαθέτει ιδιοκτησιακό μερίδιο» στην εταιρεία.

Το έγγραφο μεταβίβασης του ελέγχου της επιχείρησης από την ίδια στον αδελφό της φέρει ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2024. Ο Aronin υποστηρίζει ότι το ζευγάρι χώρισε τον Μάρτιο του 2022, ενώ η Bral αναφέρει ότι ο χωρισμός έγινε τον Απρίλιο του 2024. Η Star Pacific διαθέτει και διαχειρίζεται δύο εμπορικά κτίρια στην περιοχή του Los Angeles, με ενοικιαστές όπως τα Starbucks, Panda Express και 7‑Eleven. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιχειρήσεις απέφεραν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ετησίως.

Η διαμάχη επικεντρώνεται κυρίως στο οικογενειακό trust SYB Family, το οποίο εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Το trust είχε δημιουργηθεί από τον πατέρα της Setareh, ο οποίος εγκατέλειψε το Ιράν μετά την ανατροπή του Mohammad Reza Pahlavi κατά την Ιρανική Επανάσταση του 1979 και εγκαταστάθηκε στο Λος Άντζελες, όπου δημιούργησε μεγάλη επιχειρηματική αυτοκρατορία.

Ο Aronin ισχυρίζεται επίσης ότι η πρώην σύζυγός του παραιτήθηκε από τη διαχείριση του trust για να αποκρύψει το πραγματικό της εισόδημα και να αποφύγει την καταβολή χρημάτων στο διαζύγιο και ουσιαστικά το μετέφερε σε δικούς της συγγενείς. «Παραιτήθηκε οικειοθελώς από τη διαχείριση των trusts, πιθανότατα για να απομακρυνθεί από τον έλεγχο της διανομής χρημάτων», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα. Παράλληλα, ο γιατρός υποστηρίζει ότι η Bral συνεχίζει να ωφελείται οικονομικά από ακίνητα του trust. Σύμφωνα με νέα αίτηση στο δικαστήριο, στις 29 Απριλίου 2026 διαφήμιζε προς ενοικίαση διαμέρισμα που σχετίζεται με το trust έναντι περίπου 4.950 δολαρίων τον μήνα.

Σε ανάρτησή της στα social media εμφανίζεται πολυτελές διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στην περιοχή Swall Drive, κοντά στο UCLA, με λεζάντα: «Γεια σας, είμαι η Setareh και κάτι που δεν ξέρετε για μένα είναι ότι χρειάζομαι έναν καλό ενοικιαστή». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014 και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ζούσε πολυτελή ζωή, συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και ιδιωτικά πάρτι σε επαύλεις στις πιο ακριβές περιοχές του Λος Άντζελες.

Μαζί με τα δύο παιδιά τους έμεναν σε κατοικία αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Beverly Hills, η οποία πληρωνόταν από το trust. Στα δικαστικά έγγραφα περιλαμβάνονται επίσης έντονα μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Σε μία συνομιλία, η Bral φέρεται να έγραψε στον Aronin: «Οι άνθρωποι φέρονται καλύτερα στα σκυλιά τους απ’ ό,τι εσύ σε εμένα».

Σύμφωνα με τα έγγραφα, υπάρχουν και εικόνες από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν την Bral να πετά ρούχα του συζύγου της από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου του σπιτιού τους. Ο Aronin υπολογίζει ότι η περιουσία της εν διαστάσει συζύγου του φτάνει τουλάχιστον τα 19 εκατομμύρια δολάρια και ότι μόνο από τους τόκους του trust μπορεί να αποκομίζει πάνω από 700.000 δολάρια ετησίως.

Ο ίδιος δηλώνει ότι ο βασικός μισθός του στο UCLA είναι 190.000 δολάρια τον χρόνο και ότι μέχρι στιγμής έχει ξοδέψει περισσότερα από 290.000 δολάρια για τη δικαστική διαμάχη του διαζυγίου. Το αίτημα της Bral να μεταφερθούν οι επόμενες ακροάσεις για τον Σεπτέμβριο απορρίφθηκε και οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τη δικαστική τους μάχη σε δικαστήριο του κέντρου του Λος Άντζελες τον Ιούνιο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.