Η ήττα από την Αταλάντα άφησε τη Μίλαν σε δύσκολη θέση βαθμολογικά, αλλά κυρίως ανέδειξε τα βαθύτερα προβλήματα που συνοδεύουν την ομάδα στο φινάλε της σεζόν.

Παρότι οι «Ροσονέρι» εξακολουθούν να κρατούν την τύχη στα χέρια τους στη μάχη για το Champions League, η συνολική εικόνα τους προκαλεί έντονο προβληματισμό. Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι δείχνει να έχει χάσει τη συνοχή, τη δημιουργία και τη σταθερότητα που απαιτείται σε αυτό το επίπεδο.

Η απουσία του Λούκα Μόντριτς αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ο Κροάτης λειτουργούσε ως σημείο αναφοράς στον αγωνιστικό προσανατολισμό της ομάδας. Χωρίς εκείνον, η Μίλαν παρουσιάζεται ασύνδετη, με περιορισμένες ιδέες στο επιθετικό παιχνίδι και εμφανή αδυναμία να επιβάλει ρυθμό.

Το πραγματιστικό ποδόσφαιρο του Αλέγκρι είχε καλύψει για ένα διάστημα τις αγωνιστικές αδυναμίες, όμως στα κρίσιμα παιχνίδια οι ελλείψεις έγιναν πιο εμφανείς. Η Μίλαν δυσκολεύεται να κυριαρχήσει απέναντι σε οργανωμένες ομάδες και συχνά μοιάζει να λειτουργεί περισσότερο μεμονωμένα παρά ως σύνολο με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.

Ακόμη κι αν επιτευχθεί ο στόχος της τετράδας, στο εσωτερικό του συλλόγου θεωρείται πιθανό να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές το καλοκαίρι. Το ρόστερ αναμένεται να ανανεωθεί σε αρκετές θέσεις, ενώ ανοιχτό παραμένει και το μέλλον του Αλέγκρι στον πάγκο. Η αίσθηση που επικρατεί είναι πως η Μίλαν χρειάζεται ένα νέο αγωνιστικό ξεκίνημα, ικανό να επαναφέρει την ομάδα σε επίπεδο αντάξιο της ιστορίας και των απαιτήσεών της.

Την ίδια στιγμή, η Ρόμα συνεχίζει να πιέζει στη μάχη της τετράδας, με πρωταγωνιστή τον Μάλεν, ο οποίος πραγματοποιεί εντυπωσιακό δεύτερο μισό στη σεζόν. Οι «Τζιαλορόσι» διατηρούν ζωντανές τις ελπίδες τους, την ώρα που το φινάλε στη Serie A προμηνύεται ιδιαίτερα αμφίρροπο.