Το κρίσιμο ζήτημα της ανανέωσης ή μη της θητείας των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων κρίθηκε από τον Άρειο Πάγο με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να λέει, ομόφωνα, «ναι» στη διετή παραμονή στη θέση που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πρόκειται για τους εισαγγελείς, Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη, και συνδέονται άμεσα με ανοιχτές έρευνες, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν πως πρέπει να ανανεωθεί η θητεία των τριών εισαγγελικών λειτουργών προκειμένου να ολοκληρώσουν τις έρευνες που χειρίζονται.

Από τον περασμένο Νοέμβριο, το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων είχε κινηθεί προς την κατεύθυνση της ανανέωσης της θητείας εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν σε κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις και αναφορές για παρέμβαση στις διαδικασίες της εθνικής Δικαιοσύνης. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την επιλογή και την ανανέωση της θητείας των δικαστικών λειτουργών.

Πάντως, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, από το Φόρουμ των Δελφών είχε καλέσει τον Άρειο Πάγο να ανανεώσει τη θητεία των τριών εισαγγελέων, καθώς σε διαφορετική περίπτωση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να φτάσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.