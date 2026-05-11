Ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού που έπαθε ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του θα χειρουργηθεί την Παρασκευή.

Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι ήταν που πληροφορήθηκε τις προηγούμενες ημέρες τα χειρότερα νέα για έναν επαγγελματία παίκτη. Οι εξετάσεις του μετά από κάποιες ενοχλήσεις που ένιωσε σε προπόνηση του Ολυμπιακού έδειξαν ρήξη χιαστού και μάλιστα στο ίδιο πόδι που το είχε πάθει το 2024 με τον Αστέρα.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός που θα χρειαστεί να μείνει πάνω από 7 μήνες εκτός (την προηγούμενη φορά είχε μείνει 9 μήνες off) θα χειρουργηθεί από τον Χρήστο Θέο, τον γιατρό του Ολυμπιακού. Αυτό θα γίνει την Παρασκευή ενώ το προηγούμενο χειρουργείο του είχε γίνει από άλλον γιατρό στην Αυστρία.