Η Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε τη νέα λευκή εμφάνιση που θα φοράει για την αγωνιστική περίοδο του 2026-2027.

Η Ρεάλ παρουσίασε την εμφάνιση με την οποία θα προσπαθήσει να επιστρέψει στην κορυφή της Ισπανίας αλλά και της Ευρώπης. Το άσπρο -απόλυτα λογικά- είναι το χρώμα που κυριαρχεί στην καινούρια φανέλα.

Η Adidas από την άλλη προχώρησε σε αλλαγές στις λεπτομέρειες και ως προς το στιλ. Οι χαρακτηριστικές ρίγες της αθλητικής εταιρείας ένδυσης είναι σε ροζ χρώμα, ενώ υπάρχει και το πράσινο στον γιακά και στο μανίκι.