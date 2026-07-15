Η μεγάλη στιγμή για τον δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής έφτασε.

Λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα, οι Τόμας Τούχελ και Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες τους, χωρίς να επιφυλάσσουν κάποια έκπληξη στις βασικές επιλογές τους, ρίχνοντας στη «μάχη» όλα τους τα «όπλα».

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

ΑΓΓΛΙΑ: Πίκφορντ, Τζέιμς, Στόουνς, Γκέχι, Σπενς, Άντερσον, Ράις, Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον, Κέιν.

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ: Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο, Παρέδες, Μακ Άλιστερ, Έντσο Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε, Μέσι.