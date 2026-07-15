Μια νέα μαρτυρία που βγήκε στη δημοσιότητα για την τραγωδία στη Marfin, υποστηρίζει ότι η 46χρονη κατηγορούμενη επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας για να δει την τράπεζα να καίγεται, παρότι οι υπόλοιποι φερόμενοι δράστες το έβαλαν στα πόδια.

Σύμφωνα με το Star, η μαρτυρία ανέφερε πως η κατηγορούμενη στάθηκε μπροστά στη φλεγόμενη τράπεζα. Κοίταξε για λίγο το κτίριο που καιγόταν από άκρη σε άκρη και, αφού είδε τον απόλυτο τρόμο, γύρισε την πλάτη της και έφυγε οριστικά.

Επίσης, το Star ανέφερε ότι προκάλεσε μεγάλη εντύπωση η στάση που κράτησαν οι 42χρονοι συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των εφόδων.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στα σπίτια τους και τους ανακοίνωσαν ευθέως: «Συλλαμβάνεστε για την υπόθεση της Marfin», η αντίδρασή τους ήταν η απόλυτη, παγωμένη σιωπή. Δεν αντέδρασαν, δεν ρώτησαν καν «γιατί;». Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Star, άπλωσαν σιωπηλά τα χέρια τους, δέχτηκαν τις χειροπέδες και οδηγήθηκαν στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ.