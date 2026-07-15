Με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις μεγαλύτερες ημέρες του καλοκαιριού, πολλοί συνδυάζουν το τρέξιμο σε εξωτερικούς χώρους με προπονήσεις ενδυνάμωσης στο γυμναστήριο. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια πολύ συνηθισμένη επιλογή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμών: η χρήση του ίδιου ζευγαριού αθλητικών παπουτσιών για όλες τις δραστηριότητες.

Αν και η λύση αυτή φαίνεται πρακτική και οικονομική, οι προπονητές επισημαίνουν ότι τα παπούτσια για τρέξιμο και εκείνα για προπόνηση με βάρη έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές ανάγκες.

Γιατί τα παπούτσια για τρέξιμο δεν είναι ιδανικά για βάρη

Σύμφωνα με τον πιστοποιημένο personal trainer Bruno Pontes, τα παπούτσια του τρεξίματος προσφέρουν αυξημένη απορρόφηση κραδασμών και μαλακή σόλα, ώστε να προστατεύουν τις αρθρώσεις κατά το τρέξιμο.

Ωστόσο, αυτή η επιπλέον αντικραδασμική προστασία μειώνει τη σταθερότητα όταν κάποιος σηκώνει βάρη.

Η πιο μαλακή και ψηλή σόλα δυσκολεύει την ισορροπία και μπορεί να επιβαρύνει τους μυς του πέλματος, ιδιαίτερα στην καμάρα και τη φτέρνα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια ασκήσεων όπως τα squats και τα deadlifts, η έλλειψη σταθερής επαφής με το έδαφος δυσκολεύει την παραγωγή δύναμης και μπορεί να επηρεάσει την τεχνική της άσκησης.

Οι τραυματισμοί που μπορεί να προκαλέσει η λάθος επιλογή

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η χρήση ακατάλληλων παπουτσιών δεν αποτελεί από μόνη της αιτία τραυματισμού, όμως αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο όταν συνδυάζεται με έντονη προπόνηση ή ανεπαρκή αποκατάσταση.

Μεταξύ των πιο συχνών προβλημάτων που συνδέονται με ακατάλληλα αθλητικά παπούτσια είναι:

πελματιαία απονευρωσίτιδα,

πόνος στον αχίλλειο τένοντα,

σύνδρομο κνήμης (shin splints),

πόνος στα γόνατα,

ενοχλήσεις στη μέση.

Επιπλέον, η υπερβολικά μαλακή σόλα μπορεί να αυξήσει την καταπόνηση σε αστραγάλους, γόνατα και ισχία κατά την εκτέλεση ασκήσεων δύναμης.

Ποια παπούτσια είναι κατάλληλα για προπόνηση με βάρη

Για την προπόνηση ενδυνάμωσης, οι ειδικοί συστήνουν παπούτσια με επίπεδη και σταθερή σόλα, τα οποία προσφέρουν καλύτερη ισορροπία και επιτρέπουν τη σωστή μεταφορά της δύναμης από το σώμα στο έδαφος.

Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί αθλούμενοι εκτελούν ορισμένες ασκήσεις ακόμη και μόνο με κάλτσες, καθώς έτσι επιτυγχάνουν μεγαλύτερη σταθερότητα, καλύτερη πρόσφυση και ενεργοποίηση των μυών των πελμάτων και των αστραγάλων. Ωστόσο, αυτό επιτρέπεται μόνο όπου οι κανόνες του γυμναστηρίου και οι συνθήκες ασφαλείας το επιτρέπουν.

Πότε πρέπει να αλλάξετε τα αθλητικά σας παπούτσια

Οι ειδικοί συμβουλεύουν να αντικαθιστάτε τα αθλητικά σας όταν παρατηρήσετε:

ανομοιόμορφη φθορά στη σόλα,

μειωμένη πρόσφυση,

αίσθηση αστάθειας κατά την άσκηση,

νέους πόνους ή ενοχλήσεις σε πέλματα και πόδια.

Όσον αφορά τα παπούτσια για τρέξιμο, ο γενικός κανόνας είναι ότι χρειάζονται αντικατάσταση μετά από περίπου 800 χιλιόμετρα (500 μίλια) χρήσης, καθώς τότε μειώνεται σημαντικά η αντικραδασμική τους προστασία.

Οι ειδικοί καταλήγουν ότι δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει κανείς πολλά διαφορετικά ζευγάρια αθλητικών παπουτσιών. Ωστόσο, η επιλογή του κατάλληλου υποδήματος για κάθε είδος προπόνησης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση, να προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα και, κυρίως, να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμών.