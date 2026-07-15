Πέθανε, σε ηλικία 92 ετών, η σπουδαία ηθοποιός, Μάρω Κοντού, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά της και το κοινό που τη λάτρεψε από τις μεγάλες επιτυχίες της.

Η υγεία της είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα και είχε εισαχθεί για σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα στο Νοσοκομείο «Αττικόν» στις 15 Ιουνίου, από το οποίο, ωστόσο, πήρε εξιτήριο μετά από μερικές ημέρες. Ακολούθησε νέα νοσηλεία, αυτή τη φορά στον «Άγιο Σάββα», και σήμερα έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της.

Το περιστατικό στο Αττικόν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό είχε σημειωθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν« το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου, την περίοδο που η Μάρω Κοντού νοσηλευόταν εκεί. Ένας 93χρονος άνδρας προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο όπου βρισκόταν η ηθοποιός, έχοντας μαζί του μία γλάστρα και ένα μαχαίρι. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί.

Ο ίδιος, μιλώντας αργότερα στο Mega, υποστήριξε ότι δεν ήθελε να προκαλέσει επεισόδιο ούτε να κάνει κακό στην ηθοποιό. Όπως ανέφερε, είχε το μαχαίρι μαζί του αποκλειστικά για να προστατεύεται όταν κυκλοφορεί τη νύχτα και επέμεινε ότι δεν συνδεόταν με την επίσκεψή του στη Μάρω Κοντού.

Το ιατρικό ανακοινωθέν από τον «Άγιο Σάββα»

Το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου νοσηλευόταν η Μάρω Κοντού, εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της, κάνοντας λόγο για σοβαρή επιδείνωση της υγείας της και για τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή. «Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» μετά από σοβαρή επιδείνωση της

κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της», σημειώθηκε στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου.

Μια ζωή γεμάτη τέχνη και μεγάλες επιτυχίες

Γοητευτική, αέρινη και προπάντων ταλαντούχα ηθοποιός, η Μάρω Κοντού τίμησε με την αδιάλειπτη παρουσία της το ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο για σχεδόν 60 χρόνια. Με δυναμική προσωπικότητα, αλλά και αυθεντική φινέτσα, έκλεψε από νεαρή ηλικία την παράσταση αποδίδοντας μια πλειάδα ρόλων στο πλευρό σπουδαίων συμπρωταγωνιστών.

Η επιτυχία της, ειδικά στο παλιό εμπορικό σινεμά, ήταν τεράστια και για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες θα είναι για πάντα η εύθραυστη «Ελενίτσα» της κομεντί «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», η μπριόζα «Ιταλίδα από την Κυψέλη», η τρισχαριτωμένη και πιο γοητευτική από ποτέ Λιλή στη «Σοφερίνα», αλλά και η αιθέρια Ισμήνη στην «Αντιγόνη», δίπλα στο θηρίο της υποκριτικής, Ειρήνη Παπά.

Πολύπλευρο ταλέντο και με μεγάλη ερμηνευτική γκάμα, η Μάρω Κοντού έπαιξε με άνεση από κωμωδίες, κομεντί και φάρσες, μέχρι δράματα και περιπέτειες, δίπλα σε όλους τους σημαντικότερους ζεν πρεμιέ του ελληνικού σινεμά, αλλά και πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες, συνεργάστηκε με πολλούς σκηνοθέτες, ενώ αυτός που της έδωσε τη μεγαλύτερη ώθηση στη μακρά καριέρα της ήταν ο Γιώργος Τζαβέλλας, δίνοντάς της τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπέροχη κομεντί «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», δίπλα στον Γιώργο Κωνσταντίνου.

Γεννημένη στο Κουκάκι με καταγωγή από τα Ψαρά

Γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι της Αθήνας, στην ίδια γειτονιά με την οικογένεια του Μάριου Πλωρίτη, τη φίλη της Κατερίνα Γιουλάκη και τη Νάνα Μούσχουρη. Η ηθοποιός είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Ο πατέρας της ήταν Πειραιώτης έμπορος που όμως είχε καλλιτεχνικές ευαισθησίες, ζωγραφίζοντας και γράφοντας στίχους. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή από φυματίωση, όταν εκείνη ήταν μόλις δύο ετών, και η νεαρή Μάρω μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της.

Σπούδασε χορό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, (μετέπειτα Κρατική Σχολή Χορού). Με το ταλέντο της κατάφερε να αποσπάσει υποτροφία για τη σχολή HLADEK στη Γερμανία, την οποία όμως δεν αξιοποίησε λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Επέμεινε όμως στις καλλιτεχνικές της ανησυχίες και «σαμποτάρισε» τις πιθανότητες πρόσληψής στην Εθνική Τράπεζα (κατόπιν οικογενειακής πίεσης), παραδίδοντας στις εξετάσεις σημείωμα που έγραφε «Δεν μ’ ενδιαφέρει να προσληφθώ, με πιέζουν, ευχαριστώ».

Έχοντας αποφοιτήσει από τη σχολή χορού, συμμετείχε στις οντισιόν που έκανε ο Δημήτρης Ροντήρης για το Εθνικό Θέατρο, όπου και προσελήφθη το 1953 ως μέλος του χορού στα ανεβάσματα αρχαίων τραγωδιών (ανάμεσα στις άλλες επιτυχούσες ήταν και η Μαίρη Χρονοπούλου). Μερικά χρόνια αργότερα έδωσε εξετάσεις και έλαβε την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού, ως εξαιρετικό ταλέντο, από την Ανωτάτη Κρατική Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας.

Το θέατρο

Έκανε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση ως μέλος του χορού στο ανέβασμα του «Ιππόλυτου» από τον Δημήτρη Ροντήρη στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού (1953). Ήταν η ίδια παράσταση που ένα καλοκαίρι αργότερα εγκαινίασε τον θεσμό των Επιδαύριων και η Μάρω Κοντού ήταν και τότε παρούσα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Παρέμεινε στο Εθνικό Θέατρο έως το καλοκαίρι του 1958, δίπλα σε ιερά τέρατα, όπως η Κατίνα Παξινού, ο Αλέξης Μινωτής και η Άννα Συνοδινού. Τα καλοκαίρια ως μέλος του χορού σε αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες και τους χειμώνες πλαισιώνοντας κλασικές παραστάσεις.

Δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή θιασαρχών του ελεύθερου θεάτρου. Πρώτος ο Ντίνος Ηλιόπουλος την κάλεσε το 1959 στο θίασό του και μαζί περιόδευσαν σε Ελλάδα και Κύπρο με τα έργα «Φωνάζει ο κλέφτης» του Δημήτρη Ψαθά και «Η κυρία του κυρίου» των Τσιφόρου – Βασιλειάδη. Σε μια από αυτές τις παραστάσεις την είδε ο Άλκης Στέας και τη σύστησε στον Δημήτρη Χορν ο οποίος της προσέφερε τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο σε αθηναϊκή σκηνή με το έργο «Ρομανσέρο» του Ζακ Ντεβάλ (χειμερινή περίοδος 1959-60). Η Μάρω Κοντού θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Χορν για τρεις σεζόν, ώσπου τρία χρόνια αργότερα την προσλαμβάνει ο Μάνος Χατζιδάκις στη θρυλική παράσταση «Οδός Ονείρων» (1962). Στην παράσταση αυτή ερμήνευσε το τραγούδι «Μαύρη Φορντ», που έγινε διαχρονική επιτυχία.

Στη θεατρική πορεία της συμμετείχε σε πάνω από 90 παραστάσεις. Τη δεκαετία του 1970 στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά στο θέατρο επιλέγοντας ως επί το πλείστον κωμωδίες Ελλήνων συγγραφέων (Τσιφόρου – Βασιλειάδη, Γιαλαμά – Πρετεντέρη, Ψαθά κ.λπ.). Σημείωσε μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες και αρκετές χρονιές ήταν συνθιασάρχισσα άλλοτε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, άλλοτε με τον Κώστα Βουτσά ή τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Παρέμεινε ενεργή και δεν απέφυγε να συνεργαστεί με νεότερούς της δημιουργούς, όπως για παράδειγμα με τον Λάκη Λαζόπουλο («Τι είδε ο Γιαπωνέζος», 1987) και με τον Σταμάτη Κραουνάκη («Χ-Σκηνής, Αυτά που κάψαν το σανίδι», 2008). Εξαιρετική ήταν επίσης στον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ στη θεατρική παράσταση «Ελισάβετ – Μια γυναίκα από σύμπτωση» του Ντάριο Φο που ανέβασε ο Γιώργος Κατσιμίχος το 2012.

Ο κινηματογράφος

Η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση της Μάρως Κοντού ήταν μόλις είχε ξεκινήσει στο Εθνικό Θέατρο, με έναν βουβό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Χαρούμενο ξεκίνημα» (1954) του Ντίνου Δημόπουλου. Ακολούθησαν ρόλοι σε ταινίες άλλων παραγωγών («Ο άνθρωπος του τραίνου», «Έγκλημα στο Κολωνάκι», «Έγκλημα στα Παρασκήνια») πριν κάνει ντεμπούτο με πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Τα κίτρινα γάντια» (1960) ως σύζυγος του ζηλόφθονα, Νίκου Σταυρίδη. Επέστρεψε στη Φίνος Φιλμ το 1963 πρωταγωνιστώντας στο πλευρό του Ντίνου Ηλιόπουλου στην ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης».

Συμμετείχε σε πάνω από 50 κινηματογραφικές παραγωγές μεταξύ των οποίων η ταινία του Γιώργου Τζαβέλλα «Αντιγόνη» (1961) ως Ισμήνη, αλλά και το διαχρονικό φιλμ (επίσης του Τζαβέλλα) «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» (Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης, 1965), όπου μαζί με τον Γιώργο Κωνσταντίνου υποδύθηκαν το ζεύγος Κοκοβίκου, ένα από τα πλέον διάσημα ζευγάρια του ελληνικού κινηματογράφου. Τελευταία συνεργασία της Μάρως Κοντού με τη Φίνος Φιλμ ήταν στην αξέχαστη «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη» (1968) στον κεντρικό ρόλο πλάι στον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ιδιαίτερη επιτυχία είχαν και οι 13 ταινίες όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα («Ο γεροντοκόρος», «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι», «Κρίμα το μπόι σου» κ.ά.).

Με την κάμψη του εμπορικού κινηματογράφου από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 οι επιλογές της έγιναν όλο και λιγότερες. Ξεχωρίζει ίσως ο ρόλος στην ταινία «Το Μεγάλο Κανόνι» (1981) με τον Θανάση Βέγγο. Χρειάστηκε να περάσει μακρύ διάστημα απουσίας από τον κινηματογράφο για να επιστρέψει η Μάρω Κοντού το 2012 με έναν ρόλο στην ταινία «Αν» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Στη διάρκεια της καριέρας της οι τηλεοπτικές της συμμετοχές ήταν περιορισμένες («Ένοχοι», «Τρεις στο γύρο», «Το πάθος» κ.ά.). Το 2021 βρέθηκε ξανά στις τηλεοπτικές οθόνες με έναν χαρακτηριστικό ρόλο στη σειρά «Γη της Ελιάς».

Προσωπική ζωή

Η Μάρω Κοντού είχε κάνει δύο γάμους. Με τον διευθυντή φωτογραφίας, Αριστείδη Καρύδη Φουκς, και με τον διαφημιστή, Γιώργο Δόξα.

Παράλληλα με τη γεμάτη καριέρα της ασχολήθηκε ενεργά και με την πολιτική. Ξεκίνησε από την τοπική αυτοδιοίκηση το 1994, ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, όπου παρέμεινε για επτά χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9,84, και αργότερα πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών «Μητέρα». Έκανε τρεις σύντομες θητείες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (1999-2000, 2003-2004 και 2007), έχοντας αποσπάσει την πρώτη επιλαχούσα θέση στην περιφέρεια της Α’ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία.

Εκτός από την υποκριτική αγαπούσε και τη ζωγραφική. Έργα της έχουν εκτεθεί σε ατομική έκθεση στην Γκαλερί Αντήνωρ το 1993, ενώ πίνακάς της εκτίθεται στο Μουσείο Βορρέ.

Η τελευταία της συνέντευξη

Η τελευταία συνέντευξη της Μάρως Κοντού ήταν στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη. Η αγαπημένη ηθοποιός είχε ανοίξει την καρδιά της, κάνοντας μια αναδρομή στη ζωή και την καριέρα της, αποκαλύπτοντας στιγμές που τη σημάδεψαν βαθιά. Ωστόσο, είχε αναφέρει χαρακτηστικά: «Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική στη ζωή. Τα 91 είναι χαράς ευαγγέλια».

«Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 χρονών – Πλέον δεν μου λείπει τίποτα, τα έχω ζήσει όλα»

Η ίδια μίλησε ανοιχτά για την πορεία της στον έρωτα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα. Τον έχω ευχαριστηθεί, έχω κλάψει, έχω γελάσει, έχω περάσει ωραία, έχουν κλάψει, έχω κυνηγήσει και με έχουν κυνηγήσει», είπε και συνέχισε: «Δεν νομίζω ότι ερωτευόμαστε πολλές φορές στη ζωή μας. Κι αν ερωτευτείς 2, άντε 3, δεν είναι ίδιο πράγμα, είναι άλλο το νεανικό. Το νεανικό είναι τυφλό, ερωτεύεσαι γιατί το έχεις ανάγκη, άλλος έρωτας είναι στη μέση ηλικία. Ο τελευταίος έρωτάς μου ήταν 67 ετών. Από τότε δεν έχω ερωτευτεί ξανά και ούτε θέλω. Τα έχω ζήσει όλα. Και δυο γάμους. Πάρα πολλά έχω ζήσει».

«Στη γιαγιά μου δεν άρεσε καθόλου που με επέλεξαν στο Εθνικό – Πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό της»:

Η ηθοποιός μίλησε και για τη γιαγιά της, η οποία είχε τη μεγαλύτερη αντίρρηση για την καλλιτεχνική της πορεία. «Η μαμά δεν είχε τόσο μεγάλη αντίρρηση όσο η γιαγιά. Η γιαγιά είπε ότι είμαι ένα που…κι, γύρισε την πλάτη της και πήγε και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Αυτό εγώ το έφερνα μαζί μου, βέβαια, πολλά χρόνια». Όπως είπε, αυτή η φράση την έκανε για χρόνια να προσπαθεί να είναι πολύ σοβαρή, να μην χαμογελάει, να μην χαιρετάει, να είναι απόμακρη, για να μην ακούσει ξανά κάτι αντίστοιχο.

«Η μαμά μου έμεινε χήρα με δυο παιδιά στα 25 της και στα 29 ξαναπαντρεύτηκε»

Όπως εξήγησε η ίδια, δεν είχε γνωρίσει τον πατέρα της, καθώς έφυγε από τη ζωή όταν η μητέρα της ήταν μόλις 25 ετών, η οποία κλήθηκε να μεγαλώσει μόνη της δύο μικρά παιδιά. «Εγώ δεν γνώρισα πατέρα. Η μητέρα μου έμεινε 25 χρονών χήρα με δύο παιδιά. Ξαναπαντρεύτηκε. Θα ήταν 29 – 30, κάπου εκεί. Και παντρεύτηκε ένα παλικάρι. Της μητέρας μου είναι ωραίο σενάριο. Εκείνο το παλικάρι την ήθελε την ίδια εποχή που την ήθελε και ο πατέρας μου και τσακωνόντουσαν. Γείτονες ήταν. Έτυχε να πάρει τον Ανδρέα Κοντό και όχι τον Νίκο Δήμου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Ο Νίκος Δήμου την ξαναβρήκε τυχαία στο νεκροταφείο. Ήταν ναυτικός και σε ένα ταξίδι πέθανε ο πατέρας του. Όταν έπιασε Πειραιά, πήγε στο νεκροταφείο του Πειραιά. Εκεί ήταν και ο μπαμπάς μου θαμμένος, η μαμά εκείνη την ώρα έπλενε και έβαζε λουλούδια φορώντας μαύρα. Διαβάζει εκείνος “Ανδρέας Κοντός” και της λέει: “Με συγχωρείται, ο Ανδρέας Κοντός που έμενε εκεί και εκεί και εγώ έμενα εκεί”, ναι του λέει η μητέρα μου, και της λέει: “Εσείς ποια είστε;”, η γυναίκα του λέει και τη ρωτά: “Εσείς είστε το μικρό το κοριτσάκι που ήθελα και σε πήρε ο Ανδρέας; Πάμε να πιούμε έναν καφέ…”. Ο καφές έγινε πού μένεις και σε λίγο καιρό τη ζητάει από τον παππού και τη γιαγιά…».

«Ήμουν κάκιστη μαθήτρια στο σχολείο»:

Η Μάρω Κοντού είχε παραδεχτεί ακόμη ότι δεν ήταν καλή μαθήτρια στο σχολείο. «Ήμουν κάκιστη. Η γιαγιά μου γκρίνιαζε και μου έλεγε “έλα να σε διαβάσω”», είχε πει στη Νίκη Λυμπεράκη. Στη συνέχεια, μάλιστα, είδε μια παλιά φωτογραφία της από τα μαθητικά της χρόνια σε σχολικό λεύκωμα.

«Μέσα στη Βουλή δεν περνούσα καλά – Ο καλύτερος μου φίλος ήταν ο Πάγκαλος, από άλλο κόμμα»:

Αναφορικά με την πολιτική της καριέρα, η Μάρω Κοντού δήλωσε: «Πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία; Είχα μια αδυναμία στον γέρο Κωνσταντίνο Καραμανλή. Είχαμε συναντηθεί αρκετές φορές μέσω Χορν. Μου είχε μια αδυναμία, μια συμπάθεια και είχα κι εγώ. Ήταν για εμένα ένα πρότυπο μπαμπά, που δεν είχα. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που ο νεότερος Κώστας Καραμανλής μου έκανε την πρόταση. Είχα και την περιέργεια και την όρεξη. Είχα άγνοια».

Ωστόσο στη συνέχεια αποκάλυψε: «Μέσα στη Βουλή δεν περνούσα καλά. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εύκολα με ανθρώπους. Τα μάτια τους δεν ήταν μάτια στα οποία μπορούσα εύκολα να εισχωρήσω. Ίσως είχαν πάντα αυτό το: τι θέλει τώρα μια ηθοποιός στη Βουλή; Ο καλύτερός μου φίλος ποιος ήταν στη Βουλή; Ο Πάγκαλος από άλλο κόμμα. Λάτρευα το χιούμορ του και ήταν τα μόνα μάτια που με κοιτάγανε», σημείωσε η Μάρω Κοντού.