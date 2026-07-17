Ακολουθώντας την επιθυμία της Μάρως Κοντού, όσο βρισκόταν στη ζωή να μην συζητούν οι δικοί της άνθρωποι την ασθένειά της και τη μάχη της με τον καρκίνο, κανένας δεν μίλησε για αυτό.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, κατά την έξοδό του από τη Μητρόπολη Αθηνών μετά την εξόδιο ακολουθία, αποκάλυψε τη μάχη της Μάρως Κοντού με τον καρκίνο.

«Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρω, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της δύο χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε: Όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι».