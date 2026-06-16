Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από χθες το βράδυ η σπουδαία ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, η Μάρω Κοντού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, νοσηλεύεται με πνευμονολογικό πρόβλημα στην καρδιολογική κλινική και την παρακολουθούν οι πνευμονολόγοι.

«Το πρόβλημά της είναι σοβαρό. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια», είπε ο κ. Γιαννακός στο Mega και πρόσθεσε: «Είναι μεγάλη γυναίκα, οι γιατροί προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, ελπίζουμε να τα καταφέρει».

«Μια ηθοποιός – σύμβολο του ελληνικού σινεμά, που με το μπρίο, το ταλέντο και την αξεπέραστη γοητεία της μπήκε για τα καλά στις καρδιές μας. Χρόνια πολλά και καλά, αγαπημένη μας Μάρω», έγραφε πριν από περίπου έναν χρόνο, στις 21 Ιουνίου 2025, σε ανάρτησή της η Finos Film με αφορμή τα γενέθλια της ηθοποιού, η οποία έκλεισε τότε τα 91 της χρόνια.

Στην προσωπική της ζωή, η Μάρω Κοντού έχει κάνει δύο γάμους, χωρίς να αποκτήσει παιδιά. Υπήρξε παντρεμένη με τον διευθυντή φωτογραφίας της Φίνος Φιλμ, Αριστείδη Καρύδη-Φουκς, καθώς και με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ίδια είχε εξομολογηθεί με ειλικρίνεια: «Ένας από τους δύο γάμους μου ήταν πολύ επιπόλαια κίνηση. “Πετούσα στα σύννεφα” λόγω του έρωτα, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η πραγματικότητα που μπορεί να είναι διαφορετική από αυτό που ήθελες και φανταζόσουν».