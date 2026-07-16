Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν λίγες ώρες πριν από το τελευταίο «αντίο» στη Μάρω Κοντού, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εκπλήρωσε την τελευταία προσωπική επιθυμία της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης επισκέφθηκε το αγαπημένο στέκι της αείμνηστης ηθοποιού και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο μια επιθυμία που, όπως αποκάλυψε, του είχε εκμυστηρευτεί η ίδια.

Τη συγκινητική στιγμή μοιράστηκε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το αγαπημένο στέκι της Μάρως Κοντού.

«Η τελευταία σου επιθυμία… Στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο… Καλό σου ταξίδι Μάρω μου…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες μηνύματα συγκίνησης από φίλους, συναδέλφους και απλούς πολίτες, που αποχαιρετούν μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

Η σχέση της Μάρως Κοντού με τον Νικήτα Κακλαμάνη ξεπερνούσε τα όρια της πολιτικής και της δημόσιας ζωής. Οι δυο τους διατηρούσαν στενή φιλία εδώ και πολλά χρόνια και συναντιούνταν συχνά με κοινή παρέα για βραδιές μπιρίμπας, διατηρώντας μια βαθιά ανθρώπινη σχέση.

Ο πρόεδρος της Βουλής θα εκφωνήσει και τον επικήδειο λόγο στην εξόδιο ακολουθία της σπουδαίας ηθοποιού, η οποία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 11:00 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Μια ιδιαίτερη σύμπτωση που τους συνέδεσε

Η κοινή τους πορεία είχε και μια ξεχωριστή πολιτική διάσταση. Το 2007, όταν ο Νικήτας Κακλαμάνης παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα για να αναλάβει δήμαρχος Αθηναίων, τη θέση του στη Βουλή κατέλαβε η Μάρω Κοντού, σε μια συγκυρία που έμελλε να συνδέσει ακόμη περισσότερο τις διαδρομές τους.

Η τελευταία επιθυμία της μεγάλης ηθοποιού, που εκπληρώθηκε από έναν από τους πιο στενούς της φίλους, προσέδωσε έναν ιδιαίτερα συμβολικό και συγκινητικό χαρακτήρα στον αποχαιρετισμό της, λίγες ώρες πριν από την κηδεία της.