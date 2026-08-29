«Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με τη συνέντευξη του Κυριάκος Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι «ο κ. Μητσοτάκης χωρίς ντροπή εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής, τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων που υποσχόταν μετά την απολιγνιτοποίηση και ακόμη μένουν στα χαρτιά, όπως πιστοποιεί η Κομισιόν, είναι μια αυταπάτη». Πρόσθεσε ότι η αλαζονεία, η αμετροέπεια και η εξαπάτηση πληρώνονται ακριβά στην κάλπη.

Ο κ. Τσουκαλάς παρατήρησε ότι «ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για μάχες “οπισθοφυλακών”. Ο Πρωθυπουργός της διαφθοράς, των σκανδάλων, της αναξιοκρατίας, της εξυπηρέτησης των ολιγαρχών και της συστηματικής καταπάτησης κάθε έννοιας θεσμικότητας δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο ΠΑΣΟΚ».

«Ποιες “πλατείες” θυμάται ο κ. Μητσοτάκης; Αυτές των Ζαππείων της αυταπάτης και του εμπαιγμού; Θυμάται ποια “στάση ευθύνης” απέναντι στους πολίτες κράτησε ο ίδιος το 2010, όταν η χώρα παραδόθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο χείλος της χρεοκοπίας;», αναρωτήθηκε και συμπλήρωσε: «Ψιλά γράμματα για έναν Πρωθυπουργό και ένα σύστημα εξουσίας που μπροστά στο μικροκομματικό τους συμφέρον και τη βουλιμία της καρέκλας, δεν έχουν κανέναν φραγμό… Η ώρα της πολιτικής αλλαγής έρχεται, κ. Μητσοτάκη» σημείωσε.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει το προοδευτικό πρόγραμμα και τους ανθρώπους να αλλάξει σελίδα η χώρα. Πάνω απ’ όλα όμως δεν έχει εξαρτήσεις» δήλωσε κλείνοντας.