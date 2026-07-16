Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μάρω Κοντού, της μεγάλης κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου. Για τη σπουδαία ηθοποιό και την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της μίλησαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Λυδία Κονιόρδου, αποχαιρετώντας τη με λόγια βαθιάς συγκίνησης, αγάπης και θαυμασμού

«Για εμάς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια ο θάνατος της Μάρως Κοντού, γιατί ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης. Ήταν μία πολυσχιδής προσωπικότητα, που παντού όπου ασχολιόταν, το κατάφερνε με καταπληκτική επιτυχία», είπε ο Σπύρος Μπιμπίλας και στη συνέχεια ανέφερε: «Ήταν πολύ φιλοσοφημένη. Το άκουσα σε πρόσφατη συνέντευξή της να λέει “είμαστε περαστικοί”. Δηλαδή γι’ αυτό και δεν χρησιμοποίησε ποτέ τον τίτλο της σταρ, ενώ ήταν σταρ. Ήταν μάλλον αντιστάρ. Δεν είχε μέσα στο σπίτι της καμία φωτογραφία από το παρελθόν της».

«Από τις ταινίες την είχα γνωρίσει κι εγώ, όπως όλο το κοινό. Και της το είπα μάλιστα ότι αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη συγκίνηση που δουλεύω μαζί της, γιατί είχα μεγαλώσει να τη θαυμάζω και να παρακολουθώ τη δουλειά της στο σινεμά. Ήταν πάρα πολύ απλή, ένας πολύ ντόμπρος, απλός, άμεσος άνθρωπος, γενναιόδωρη με όποιον τρόπο μπορούσε στους ανθρώπους γύρω της. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω, το πόσο ενδιαφερόταν, δεν ήταν περιχαρακωμένη στον εαυτό της. Δεν της ξέφευγε τίποτα, ήτανε σε όλα μέσα. Και με το κείμενο, στο οποίο ερχόταν πάντα προετοιμασμένη, και με τα ρούχα, που είχε ένα γούστο πάντα η Μάρω», είπε η Λυδία Κονιόρδου, η οποία είχε συνεργαστεί με την Μάρω Κοντού στη σειρά του MEGA «Η Γη της Ελιάς».

Η κηδεία της Μάρως Κοντού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 ιουλίου στις 11:00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.