Ο θάνατος της Μάρως Κοντού προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε για τον ιδιαίτερο δεσμό που είχε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, υπογραμμίζοντας ότι η απώλειά της είναι ένα πολύ βαρύ χτύπημα για εκείνον.

Η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου αποτέλεσαν ένα από τα πιο ξεχωριστά και αγαπητά ζευγάρια της μεγάλης οθόνης στην ιστορία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας σημείωσε αρχικά: «Δυστυχώς χάσαμε τη Μάρω Κοντού που ήταν μία εμβληματική φυσιογνωμία του θεάτρου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και της ζωής. Για εμάς είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, είχε τα τελευταία χρόνια νέους ανθρώπους δίπλα της. Από τους αγαπημένους της ανθρώπους ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, που για εκείνον είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί έχουν πολύ φιλική σχέση. Έχουν παίξει μαζί και σε σειρές και σε ταινίες. Συνεργαζόντουσαν πολύ τακτικά, γιατί ήταν ένα ζευγάρι που είχε μπει στη ζωή των θεατών και των πολιτών αυτής της χώρας, ήταν πολύ αγαπημένοι».

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η Μάρω Κοντού δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστική, ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Ήταν και καλή ζωγράφος. Κάναμε παρέα και εκτός θεάτρου. Θυμάμαι το χιούμορ της και ότι της λέγαμε να μην καπνίζει. Έχει αφήσει μεγάλο στίγμα. Έκανε μία πολύ σημαντική πορεία και δούλευε μέχρι πριν από λίγους μήνες».