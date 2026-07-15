Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της σπουδαίας κυρίας του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρως Κοντού. Σε συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο του 2024, η ηθοποιός είχε μιλήσει για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να αποκτήσει παιδί.

«Έκανα μια προσπάθεια να κάνω παιδί, αλλά δεν γινόταν και το πήρα απόφαση», είχε πει χαρακτηριστικά η Μάρω Κοντού.

«Περνάω υπέροχα μόνη μου και δεν με πιστεύουν που το λέω. Έκανα πολλή δουλειά με εμένα για να είμαι μόνη μου. Γύρω στα 50 πέρασα μια κρίση, ένα μπέρδεμα του ποια είμαι. Έκανα μια προσπάθεια να κάνω παιδί, αλλά δεν γινόταν και το πήρα απόφαση.

Έχω ένα προσόν, κάτι που δεν μπορώ να το κάνω, δεν με απασχολεί. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Ήμουν μια ωραία κοπέλα που με ήθελαν όλοι, αλλά είχα κόμπλεξ που δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Το έβλεπα σαν αναπηρία», είπε η Μάρω Κοντού.

«Έφτασα μέχρι την Ελβετία για να μου πει γιατρός ότι δεν θα κάνω παιδί»

Η Μάρω Κοντού είχε αποκαλύψει επίσης στην Αννίτα Πάνια πως πήγε σε γιατρό στην Ελβετία, ο οποίος της είπε ότι δεν θα κάνει παιδί.

«Σε έναν από τους δύο γάμους μου, είπα να κοιτάξω το θέμα μου, τα ορμονικά. Ήμουν στα 36 κι ερωτευμένη πάρα πολύ. Όταν του είπα από την αρχή ότι δεν κάνω παιδιά, μου είπε να πάμε στην Ελβετία και να δούμε τον γιατρό της Σοφία Λόρεν», είχε πει η Μάρω Κοντού.

«Μου είπε ο Γερμανοελβετός γιατρός δεν θα κάνετε ποτέ παιδί κι όποιος σας πει να το δοκιμάσετε, θα του πάρετε το κεφάλι. Εν αντιθέσει θα είστε πάντα νεότερη από τις συνομήλικές σας δέκα χρόνια και δεν θα πάθετε ποτέ καρκίνο. Το “φόρεσα” τόσο καλά ότι δεν θα κάνω παιδί που το πέταξα τελείως, το ξέχασα. Δεν ήταν εμμονή μου», ανέφερε ακόμη.

Συμπλήρωσε ωστόσο πως δεν είχε και καμία εμμονή γενικά στο να αποκτήσει ένα παιδί και πως, αν το ήθελε πολύ, θα είχε υιοθετήσει και θα βίωνε τη μητρότητα.





