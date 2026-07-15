Με λόγια που προκαλούν συγκίνηση μίλησε η Λυδία Κονιόρδου για τη Μάρω Κοντού που έφυγε από τη ζωή στα 92 της. «Γνώρισα μια λεβέντισσα, μια γυναίκα που δεν μάσησε τα λόγια της, πανέξυπνη», είπε.

Σε δηλώσεις της στο «Newsroom» του ΕΡΤnews η Λυδία Κονιόρδου είπε: «Αισθάνομαι μεγάλη θλίψη που χάσαμε τη Μάρω Κοντού. Είχα την τιμή και τη χαρά να δουλέψω μαζί της τα τελευταία πέντε χρόνια στη “Γη της Ελιάς”. Τι να πω για αυτή τη γυναίκα; Βεβαίως και εγώ ανήκω σε αυτούς που μεγάλωσαν βλέποντας τις ταινίες της και στο σινεμά παλιότερα, αλλά και στην τηλεόραση με τις επαναλήψεις. Αλλά θέλω να πω ότι, όταν τη γνώρισα, γνώρισα μια λεβέντισσα, μια γυναίκα που δεν μάσησε τα λόγια της και που δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω. Πανέξυπνη».

«Έπαιρνα μαθήματα από αυτήν για το πώς παίζει κανείς μπροστά στην κάμερα. Εγώ μάθαινα από τη Μάρω και μάθαινα και σαν ήθος και σαν μια γενικότερη συναδελφική αλληλεγγύη και γενναιοδωρία», δήλωσε.

Όπως είπε, οι μετακινήσεις την κούραζαν, αλλά «ήμασταν πάντα εδώ και ήταν πάντα τόσο επαγγελματικά άψογη, πάντα στην ώρα της, πάντα έτοιμη, πάντα ήξερε τα λόγια της. Ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους νεότερους. Παράδειγμα επαγγελματισμού και συναδελφικότητας. Θα το τονίσω αυτό, γιατί σήμερα δεν το βλέπει κανείς. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο πια».

Έκλεισε λέγοντας πως «την αγαπήσαμε πάρα πολύ τη Μάρω, όλοι μας, και αισθάνομαι πραγματική τιμή που έπαιξα μαζί της τα τελευταία της χρόνια».