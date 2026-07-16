Η Εβελίνα Παπούλια αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού με λόγια γεμάτα αγάπη και βαθιά συγκίνηση, σκιαγραφώντας μια γυναίκα ελεύθερη, φωτεινή και πάντα έτοιμη για το επόμενο ταξίδι.

Μέσα από τη λιτή, αλλά ιδιαίτερα προσωπική ανάρτησή της στο Instagram, εξέφρασε τη στενή σχέση που τις συνέδεε και την πίστη πως ο αποχωρισμός αυτός δεν είναι οριστικός, αλλά ένα προσωρινό αντίο μέχρι να ξανασυναντηθούν.

«Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα!….. Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι. Σ’ αγαπώ!», σημείωσε η Εβελίνα Παπούλια για τη Μάρω Κοντού.