Σε κλίμα έντονης συγκίνησης ολοκληρώθηκε η θεατρική βραδιά για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, μιλώντας για τη Μάρω Κοντού. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από νοσηλεία στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Μετά την αυλαία της παράστασης «Υπηρέτης δύο αφεντάδων» στην Ηγουμενίτσα, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος απευθύνθηκε στους θεατές και αναφέρθηκε στην απώλεια της μεγάλης κυρίας του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Αντί να ζητήσει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της, πρότεινε στο κοινό να την αποχαιρετήσουν όλοι μαζί τραγουδώντας, μετατρέποντας τις τελευταίες στιγμές της παράστασης σε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο και συμβολικό φόρο τιμής.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, είπε: «Ήταν μία νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μία μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, κι εμείς κι εσείς, έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της, όλοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο και ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της μεγαλύτερης. Σκεφτήκαμε να ζητήσουμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω το καλύτερο θα ήταν αν θέλετε όλοι μαζί να σιγοψιθυρίσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το οποίο όλοι πολύ γλυκά να το πούμε για να μας ακούσει».

Συνοδεύοντας την ανάρτησή του, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έγραψε: «…Για σένα, Μάρω. Το θέατρο κι όλος ο κόσμος σε τραγουδά».

Σε βίντεο που ανέβασε θεατής στο TikTok, ο ηθοποιός διακρίνεται εμφανώς συγκινημένος, να χειροκροτεί με δάκρυα στα μάτια.

Στο προφίλ του στο Instagram έκανε δύο αναρτήσεις για τη Μάρω Κοντού. Αρχικά, δημοσίευσε μία φωτογραφία που της φιλούσε το χέρι και στη λεζάντα σημείωσε: «Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα απο το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα… Πέρασαν τα χρόνια μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιαζεται σα μάνα… Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω… καλό σου ταξίδι μητέρα».

Στη δεύτερη ανάρτηση, ανέβασε μία φωτογραφία τους από την παράσταση NINE και της αφιέρωσε στίχους από το έργο: «Δες το φεγγάρι κοιτάει από ψηλά και σε προσέχει σα να’ μαι κοντά σου καρδιά μου αγόρι μου είμαι δίπλα σου κάθε στιγμή!!! Στίχοι Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Τραγούδι Μαρω Κοντού. Για το musical “NINE”», έγραψε.