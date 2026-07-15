Ο θάνατος της Μάρως Κοντού σκόρπισε βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που την αγάπησε μέσα από τους αξέχαστους ρόλους της. Η σπουδαία ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της. Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», ενώ είχε προηγηθεί πολυήμερη νοσηλεία της στο «Αττικόν».

Η Μαριάνθη Κοντού, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 21 Ιουνίου 1934 στο Κουκάκι και είχε καταγωγή από τα Ψαρά. Από μικρή έδειξε την αγάπη της για την τέχνη, ξεκινώντας από τον χορό. Το 1954 έκανε τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα ως μέλος του χορού αρχαίας τραγωδίας στο Εθνικό Θέατρο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μεγάλη και πολύχρονη καριέρα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Μάρω Κοντού κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο στη θεατρική σκηνή όσο και στη μεγάλη οθόνη. Συμμετείχε σε περισσότερες από 90 θεατρικές παραστάσεις και σε δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές, συνεργαζόμενη με κορυφαίους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και δημιουργούς. Με άνεση πέρασε από την κωμωδία και την κομεντί στο δράμα, αποδεικνύοντας το εύρος του ταλέντου της.

Για το κοινό θα παραμείνει για πάντα η αγαπημένη «Ελενίτσα» από την ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», στο πλευρό του Γιώργου Κωνσταντίνου. Εξίσου αξέχαστες έμειναν οι εμφανίσεις της στη «Σοφερίνα», στην «Ιταλίδα από την Κυψέλη» και στην «Αντιγόνη». Ιδιαίτερα επιτυχημένη υπήρξε και η κινηματογραφική της συνύπαρξη με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο δημοφιλή δίδυμα της εποχής.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε στον κινηματογράφο και στο θέατρο. Η Μάρω Κοντού άφησε το αποτύπωμά της και στην τηλεόραση, διατηρώντας μέχρι τα τελευταία χρόνια τη ζωντάνια και τη λάμψη που τη χαρακτήριζαν. Παράλληλα, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και υπηρέτησε τον δημόσιο βίο, συμμετέχοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και στα έδρανα της Βουλής ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Κομψή, δυναμική και πάντα διακριτική, η Μάρω Κοντού υπήρξε μία από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Η είδηση της απώλειάς της προκάλεσε ένα μεγάλο κύμα συγκίνησης, με φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους από τον χώρο της τέχνης και της πολιτικής να την αποχαιρετούν μέσα από προσωπικά μηνύματα και αναρτήσεις.

Τα συγκινητικά μηνύματα για τη Μάρω Κοντού

Γιώργος Κωνσταντίνου

«Αντίο, Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε κι εμένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη. Μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο».

Άντζελα Γκερέκου

«Μάρω μου… αγαπημένη μου… Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν στην ζωή σου και δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Μένουν στη μνήμη, στο βλέμμα, στη φωνή τους, στα γέλια, στα δάκρυα, στις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας. Εσύ ήσουν κι είσαι ένας από αυτούς. Με το σπουδαίο ταλέντο σου, το μοναδικό μυαλό σου, την ευγένεια, την σοφία, τη γενναιοδωρία της ψυχής σου, την κομψότητά σου, το απαράμιλλο χιούμορ σου, την αγκαλιά σου και εκείνο το ξεχωριστό χαμόγελο που έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν γλυκά κ οικεία. Είχα την τύχη να σε γνωρίσω καλά, να συνεργαστώ μαζί σου 5 ολόκληρα χρόνια και να σε αγαπήσω. Σε ευχαριστω για όλα όσα μου χάρισες απλόχερα, τηλεοπτική μου μαμά Μαρία… Κάθε συνάντησή μας ήταν ένα μικρό μάθημα ήθους, αξιοπρέπειας και χαράς για την ζωή!!! Μπροστα από τις κάμερες αλλά ακόμα περισσότερο πίσω από αυτές. Σήμερα η σκέψη μου ταξιδεύει σε σένα με συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και αγάπη. Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Μάρω. Θα σε θυμόμαστε πάντα με το φως που σκόρπιζες γύρω σου»

Ανδρέας Γεωργίου

«Καλό ταξίδι, λεβέντισσά μου. Τα έκανες όλα όπως ήθελες! Μπράβο σου Μάρω Κοντού. Δε θα σε ξεχάσω ποτέ. Άφησες πολλά μαθήματα πίσω σου για όλους εμάς. Σε αγαπώ πολύ».

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος

«Πριν από 10 χρόνια περίπου είχα την τιμή και τη χαρά να αποκτήσω στο θέατρο μέσα από το μιούζικαλ NINE μια μητέρα αρχόντισσα. Πέρασαν τα χρόνια, μα ποτέ δεν έπαψε να με νιώθει και να με νοιαζεται σα μάνα … Καλό σου ταξίδι υπέροχη Μάρω… Καλό σου ταξίδι μητέρα».

Λάκης Λαζόπουλος

«Σε αφήνω αγαπημένη μου Μάρω να πας από εκεί. Στο τελευταίο σου ταξίδι».

Κατερίνα Γερονικολού

«Ψηλή» σε Όλα σου!

Ζωηρή

Αποφασισμένη να είναι Ευτυχισμένη

Χορτάτη

Κλασσάτη

Δυναμική

Πανέξυπνη

Γαλαντόμα

Φιλοσοφημένη

Αθάνατη».

Λάμπρος Κωνσταντάρας

«Μας την έκανες κι εσύ Μάρω… Τα έζησες όλα, τα έκανες όλα. Θα χεις να του διηγηθείς πολλά. Όσο για την κουμπαριά, το είχες προβλέψει ότι μάλλον θα αργήσω να παντρευτώ για να γίνεις κουμπάρα μου. Με…έψελνες από το 1999! Πού πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα στη βροχή…».

Πασχάλης Τσαρούχας

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη Μάρω Κοντού. Μια σπουδαία κυρία της “Χρυσής Εποχής” του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, που ξεχώρισε με το πλούσιο ταλέντο και την απαράμιλλη γοητεία της. Επί δεκαετίες υπηρέτησε την υποκριτική. Με την ίδια συνέπεια, ωστόσο, συμμετείχε και στα κοινά, έχοντας διατελέσει βουλευτής της παράταξής μας όπως και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων. Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς της ανθρώπους».

Λίνα Μενδώνη

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μάρως Κοντού, μιας αγαπημένης πρωταγωνίστριας, με πορεία άνω των επτά δεκαετιών στην Τέχνη και με ανεκτίμητη προσφορά, που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε από τις ερμηνείες της στο θέατρο και στις μεγάλες ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Ηθοποιός που συνδύαζε φυσικό κάλλος και μια σπάνια γοητεία, με πηγαίο ταλέντο, έπλασε ρόλους διαχρονικούς, που θα εξακολουθούν να μας χαρίζουν συγκίνηση και χαρά, έχοντας σφραγίσει τους πρωταγωνιστικούς ρόλους που ερμήνευσε. Θα μας μείνει αξέχαστη με την καταλυτική παρουσία της στη μεγάλη οθόνη και στο θέατρο, καθώς αναμετρήθηκε με σπουδαίους και απαιτητικούς ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου. Τα επιλεκτικά περάσματά της από την τηλεόραση ήρθαν να επιστεγάσουν τη γόνιμη σταδιοδρομία της και να διευρύνουν την αγάπη που έτρεφε γι’ αυτήν το κοινό.

Άνθρωπος με βαθιά μόρφωση και έντονες ανησυχίες, η Μάρω Κοντού διέπρεψε ως καλλιτέχνιδα, χωρίς ποτέ να σπαταλήσει το ταλέντο της και να υποβιβάσει τη μακρόχρονη πορεία της, στο επίπεδο της άσκοπης δημοσιότητας. Το ίδιο ανιδιοτελής και γόνιμη υπήρξε και η ενασχόλησή της με τον δημόσιο βίο, από τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων και από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, όπου προσέφερε υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην καθημερινότητα των Αθηναίων. Στην τελευταία μας συνομιλία ενημερώνοντάς την ότι η οικία Κοκοβίκου, στην οδό Τριπόδων θα αποτελέσει ναό για τον ελληνικό κινηματογράφο δεν μου εξέφρασε μόνο τη χαρά της αλλά μου τόνισε πως ο φίλος της Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ένας μοναδικός ηθοποιός ήθους και ταλέντου. Το ίδιο ανεπίληπτο ταλέντο και ήθος, μιας άλλης εποχής, που και η ίδια διέθετε, συμβαδίζοντας με τη διακριτική και αταλάντευτη αφοσίωσή της στην Τέχνη, χαρίζοντάς της, πανάξια, την καθολική αναγνώριση και αγάπη. Αυτός ήταν ο σπάνιος συνδυασμός που ενσάρκωνε η Μάρω Κοντού, που θα μας συντροφεύει, για πολλά χρόνια, με τους αξέχαστους ρόλους της.

Στην οικογένειά της, τους συναδέλφους της και τους αμέτρητους φίλους της απευθύνω τα ειλικρινέστατα μου συλλυπητήρια».

Χάρης Δούκας

«Αντίο, Μάρω Κοντού. Το όνομά της ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αθήνα. Από την αξέχαστη “Ελενίτσα” της ταινίας “Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα” στο εμβληματικό σπίτι της οδού Τριπόδων στην Πλάκα, μέχρι την “Ιταλίδα από την Κυψέλη”, αλλά και τη θητεία της στην προεδρία του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84. Η λάμψη, το ταλέντο και η μοναδική παρουσία της θα μείνουν για πάντα ζωντανά μέσα απο τις ταινίες της».

Νέα Δημοκρατία

Η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια της Μάρως Κοντού αναφέρει τα εξής:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και συγκίνηση τη Μάρω Κοντού.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934 και είχε καταγωγή από τα Ψαρά.

Η σπουδαία ηθοποιός υπηρέτησε την τέχνη για περισσότερες από επτά δεκαετίες και

αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού πολιτισμού, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Μάρω Κοντού είχε εξίσου σημαντική παρουσία και στη δημόσια ζωή. Δημοτική Σύμβουλος Αθηναίων από το 1994 έως το 2002, υπήρξε Πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα 9.84 (1995-2002) και Πρόεδρος του κέντρου βρεφών “ΜΗΤΕΡΑ” (2004-2006).

Υπηρέτησε επί σειρά ετών και ως Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Αθηνών σε τρεις θητείες (1999-2000, 2000-2004, 2007).

Η διαδρομή της τόσο στα κοινά όσο και στον χώρο του πολιτισμού, χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, ευγένεια, θάρρος, ειλικρίνεια και αγάπη προς τον συνάνθρωπο, κατακτώντας επάξια τον σεβασμό και την αγάπη όλων των πολιτικών δυνάμεων και των συμπολιτών μας.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της».