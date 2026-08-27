Ο κεντροδεξιός πρόεδρος της Βολιβίας Ροδρίγο Πας αποστασιοποιήθηκε χθες Τετάρτη, 26/8 από σύμβουλό του, σε βάρος του οποίου διενεργούνται νέες έρευνες για ξέπλυμα χρήματος και προστασία διακινητών ναρκωτικών.

Ο ύποπτος, ο Φερνάντο Σεριμέδο, υπήκοος Αργεντινής, 45 ετών, είναι πολύ γνωστός διότι υπήρξε σύμβουλος-κλειδί σε προεκλογικές εκστρατείες πολιτικών όπως ο Χαβιέρ Μιλέι (Αργεντινή), ο Ζαΐχ Μπολσονάρου (Βραζιλία), ο Νάσρι Ασφούρα (Ονδούρα) και επίσης ο Ροδρίγο Πας.

Ο κ. Σεριμέδο είναι προφυλακισμένος από την περασμένη εβδομάδα, μετά τη σύλληψή του στο πλαίσιο έρευνας για «απόπειρα γυναικοκτονίας».

Η πρώην σύντροφός του, η βολιβιανή δικηγόρος Νάδια Βέγιερ, τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες τη 17η Αυγούστου στη Σάντα Κρους (ανατολικά), όταν της επιτέθηκαν πληρωμένοι εκτελεστές με στολές διανομέων. Η νομικός, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται, κατηγορεί τον σύμβουλο του προέδρου ότι ενορχήστρωσε την επίθεση για να της κλείσει το στόμα.

«Δεν υπήρξε ποτέ άμεση σχέση εργασίας» της προεδρίας και του κ. Σεριμέδο, υποστήριξε ο πρόεδρος Πας σε τηλεοπτικό διάγγελμά του. «Δεν είχε ποτέ εξουσιοδότηση να αντιπροσωπεύει» την προεδρία, επέμεινε ο κ. Πας, που πάντως αναγνώρισε πως του παρείχε βοήθεια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2025 και στην αρχή της θητείας του.

Η κυβέρνηση ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Αργεντινός ήταν «προσωπικός» σύμβουλος του προέδρου, όχι δημόσιος λειτουργός.

Ενώ αναρρώνει, η κ. Βέγιερ είπε σε μέσα ενημέρωσης πως υπήρξε «μάρτυρας» υποθέσεων διαφθοράς, στις οποίες ενέπλεξε μεταξύ άλλων την κυβέρνηση και την οικογένεια της πρώτης κυρίας — ο κ. Σεριμέδο διαδραμάτιζε ρόλο ενδιάμεσου ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και τη Μαρία Ελένα Ουρκίδι.

Μετά τις δηλώσεις της, «άρχισε να διενεργείται υπηρεσιακή έρευνα για το φερόμενο αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος σε βάρος του κ. Φερνάντο Σεριμέδο», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο υφυπουργός Διαφάνειας Γιαμίλ Γκαρσία.

Ο κ. Πας διαβεβαίωσε ότι η σύζυγός του υπήρξε πάντα «άμεμπτη» και ότι δεν υπάρχει «ούτε μια απόδειξη» για «αυτό το σκάνδαλο».

Παράλληλα, στον νομό Μπένι, που διαρρέει ο Αμαζόνιος, ο εισαγγελέας Αλεξάντερ Μεντόσα δήλωσε στον Τύπο ότι σε βάρος του κ. Σεριμέδο διενεργείται χωριστή έρευνα για φερόμενη «προστασία» σε «πτήσεις» μικρών αεροσκαφών που μετέφεραν ναρκωτικά.

Μερικές ημέρες νωρίτερα, η Νάδια Βέγιερ ανέφερε πως ο Φερνάντο Σεριμέδο της είχε εκμυστηρευτεί πως διευκόλυνε την παράδοση μικρών αεροσκαφών που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο επιχειρήσεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών στους ιδιοκτήτες τους με πρόσχημα την εγκατάσταση συσκευών γεωεντοπισμού σε αυτά.

Κατά τη διάρκεια εφόδου την περασμένη εβδομάδα βολιβιανοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν πως βρέθηκε ποσό ίσο με κάπου 43.000 δολάρια σε μετρητά και υποτιθέμενη «φάρμα μποτ» προορισμένη για τη διαχείριση ανώνυμων λογαριασμών σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.