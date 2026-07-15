Πριν από την έναρξη του μεγάλου ημιτελικού του Μουντιάλ 2026 μεταξύ της Αγγλίας και της Αργεντινής στην Ατλάντα υπήρξαν συμπλοκές.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της Αργεντινής συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με αφορμή οπαδικές διαφορές. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι οπαδοί της Σαν Λορέντζο διαπληκτίστηκαν με τους οπαδούς της Ουρακάν σε μια κόντρα που κρατάει χρόνια.

Το επεισόδιο άρχισε με προσβολές εκατέρωθεν και τελικά πήρε διαστάσεις, με τους οπαδούς της Αργεντινής να πετούν κάθε λογής αντικείμενα, από πέτρες, κάδους απορριμάτων, μέχρι και καρέκλες. Τελικά, τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.

🚨 NO, no es Buenos Aires ni Córdoba, es Atlanta, Estados Unidos



Así se agarraron a golpes una aficionados del equipo de fut de Huracan y otra de San Lorenzo, por lo cual 2 fueron arrestados.



Sucios adentro y afuera de las canchas… pic.twitter.com/YdiENjjL3c — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) July 15, 2026





