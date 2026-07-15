Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Βούλα, όταν ένας 52χρονος υπάλληλος φέρεται να περιέλουσε με βενζίνη έναν 92χρονο άνδρα έπειτα από έντονη λογομαχία για την πληρωμή καυσίμων.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε λίγο πριν από τις 14:00 σε βενζινάδικο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε μαζί του ένα μπιτόνι, το οποίο ο υπάλληλος γέμισε με βενζίνη.

Όταν όμως ήρθε η ώρα της πληρωμής, ο 92χρονος διαπίστωσε ότι δεν διέθετε το απαιτούμενο χρηματικό ποσό και ενημέρωσε πως αδυνατούσε να εξοφλήσει την αγορά.

Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, με τον 52χρονο να υποστηρίζει ότι είχε ήδη εκδοθεί η απόδειξη και πως η συναλλαγή δεν μπορούσε να ακυρωθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όταν ο ηλικιωμένος επιχείρησε να αποχωρήσει από το πρατήριο, ο υπάλληλος τον ακολούθησε και φέρεται να τον περιέλουσε με τη βενζίνη που είχε προηγουμένως τοποθετήσει στο μπιτόνι. Ο 92χρονος δέχθηκε το καύσιμο στο πρόσωπο και στο σώμα του, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί ανάφλεξη ή πυρκαγιά, γεγονός που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε τραγικές συνέπειες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το σοβαρό περιστατικό.