Σε μια κίνηση που ενδέχεται να εκληφθεί ως ένδειξη αποκλιμάκωσης της έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση Αμερικανίδας πολίτη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, κρατούνταν άδικα στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η γυναίκα βρίσκεται πλέον εκτός Ιράν και είναι καλά στην υγεία της.

«Η γυναίκα που κρατούνταν άδικα από τον Δεκέμβριο του 2024 βρίσκεται πλέον με ασφάλεια εκτός Ιράν και είναι σε καλή κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εκτιμούν αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν!», έγραψε ο Τραμπ.