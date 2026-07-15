Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στη Βρετανία μετά την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τρομοκρατία σε βάρος ενός 14χρονου αγοριού. Η σύλληψη του ανηλίκου αποκαλύπτει το μέγεθος της διείσδυσης των ακραίων ιδεών στις νεότερες ηλικίες.



Οι βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο έφηβος συνδέονται άμεσα με την ακροδεξιά ιδεολογία. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος φέρεται να συμμετείχε σε ένα οργανωμένο σχέδιο συνωμοσίας, το οποίο προέβλεπε τη διεξαγωγή τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον δύο τζαμιών στην περιοχή του νότιου Λονδίνου, προτού αυτό προλάβει να υλοποιηθεί.

Ο νεαρός συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα για πρόκληση φθορών σε αυτοκίνητο. Ωστόσο, κατά τις έρευνες της αστυνομίας βρέθηκαν έγγραφα που οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών για προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την «τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών».



«Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή κατηγορία τρομοκρατίας σε βάρος νεαρού αγοριού, η οποία είναι πιθανό να προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινή γνώμη και στην τοπική κοινότητα», δήλωσε η Έλεν Φλάναγκαν, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου.



Η αστυνομία υπογραμμίζει πως δεν θεωρεί ότι η υπόθεση συνδέεται με μια ευρύτερη τρομοκρατική απειλή, ωστόσο είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας σε τζαμιά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.