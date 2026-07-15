Ανείπωτη είναι η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Χαλκιδική, καθώς κατέληξε και ο 35χρονος πατέρας της οικογένειας από τη Μολδαβία, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/7) στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου.

Με τον θάνατό του, τα θύματα του δυστυχήματος ανέρχονται πλέον σε τρία, καθώς από τη σφοδρή σύγκρουση είχαν χάσει τη ζωή τους η 28χρονη σύζυγός του και η μόλις 6 μηνών κόρη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας, η οποία τραυματίστηκε επίσης σοβαρά στο δυστύχημα.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:20, όταν το αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, συγκρούστηκε με βυτιοφόρο κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού με ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Οι πυροσβέστες ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις τους τη μητέρα και το βρέφος, ενώ απεγκλώβισαν βαριά τραυματισμένους τον πατέρα και το 7χρονο κορίτσι, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έφεραν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Στο νοσοκομείο η 7χρονη – Καλά στην υγεία του ο οδηγός του βυτιοφόρου

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες του ΕΚΑΒ με μία μηχανή άμεσης επέμβασης και τρία ασθενοφόρα, τα οποία παρέλαβαν τους τέσσερις επιβαίνοντες του ΙΧ, καθώς και τον οδηγό του βυτιοφόρου.

Η 7χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου παραμένει νοσηλευόμενη, ενώ ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι καλά στην υγεία του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο τροχαίο διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας Πολυγύρου.