Το πανεπιστήμιο ως εργαστήριο δημοκρατίας, κοινωνικής αλλαγής και πώς αντιμετωπίζεται στη συνταγματική αναθεώρηση, με επίκεντρο την αλλαγή του άρθρου 16, αφορούσε η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, στην εκδήλωση όπου παρουσιάστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την Παιδεία.



«Οι συντηρητικές παρατάξεις ήθελαν -και θέλουν – να ελέγχουν την Παιδεία. Το βλέπουμε στην Ουγγαρία· το βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θέλουν ελεύθερα, ανοιχτά πανεπιστήμια· δεν θέλουν την κριτική σκέψη, που βγάζει πολίτες μη υποταγμένους, που σκέφτονται βαθύτερα. Δυστυχώς και η παραδοσιακή Αριστερά πέφτει σε παρόμοιο σφάλμα – κρατισμού», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο κ. Παπανδρέου ενώ επισήμανε πως «η Δεξιά βλέπει και έναν άλλον δρόμο ελέγχου: την ιδιωτικοποίηση – κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ιδιοκτησία μεγάλων εταιρειών ή πλουσίων».



Όπως σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός σήμερα αποστολή είναι το πανεπιστήμιο να καλλιεργεί κρίση, να χτίζει σοφία, να αναπτύσσει δημιουργικότητα και δημοκρατική ευθύνη, να σκέφτεται τα ηθικά διλήμματα της εποχής μας. «Χρειαζόμαστε παιδεία για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε εμείς την τεχνολογία με υπευθυνότητα και όχι η τεχνολογία να μας χειραγωγεί», παρατήρησε.



Επικαλούμενος τις συζητήσεις στο φετινό Συμπόσιο της Σύμης, πριν λίγες μέρες, ο Γιώργος Παπανδρέου περιέγραψε το όραμα μιας δημοκρατικής Παιδείας. Τόνισε πώς «η δημοκρατία δεν διδάσκεται – βιώνεται. Χρειαζόμαστε δημοκρατικά σχολεία: σχολεία που μοιάζουν με την κοινωνία που θέλουμε – σεβασμός, διάλογος, συμμετοχή, εμπιστοσύνη· μια κοινωνία όπου το μέλλον το συνδημιουργούμε εμείς, οι πολίτες», υπογράμμισε φέροντας ως παράδειγμα τη «μεταρρύθμιση της συναίνεσης του ΠΑΣΟΚ, το 2010 και το 2011, ως κυβέρνηση».



Προειδοποίησε ωστόσο πως «αν το δημόσιο σύστημα μείνει άκαμπτο όπως σήμερα, το κενό δεν θα μείνει κενό. Θα το καλύψουν οι εμπορικές ψηφιακές πλατφόρμες, προσφέροντας εξατομίκευση που θα πληρωθεί με το νόμισμα του δημοκρατικού ελέγχου, της ιδιωτικότητας και της ισότητας: πλούσιοι μαθητές με ανθρώπινους μέντορες – φτωχοί μαθητές με αυτοματοποιημένη διδασκαλία».



Όσον αφορά στην αλλαγή του άρθρου 16 που ο ίδιος είχε υποστηρίξει από τη δεκαετία του 2000, ο κ. Παπανδρέου είπε : «….όπως ισχύει, δεν κατοχυρώνει απλώς το δημόσιο πανεπιστήμιο – κατοχυρώνει το κρατικιστικό γραφειοκρατικό μοντέλο, μέχρι και το υπαλληλικό καθεστώς των διδασκόντων. Και απαγορεύει σε οποιονδήποτε άλλον, πλην του κράτους, να υπηρετήσει την ανώτατη παιδεία».



«Υπάρχει το πανεπιστήμιο για να παράγει τίτλους – ή για να υπηρετεί την κοινωνία, τη δημοκρατία και τη γνώση ως κοινό αγαθό; Θέλουμε πανεπιστήμια ιδιωτικοποιημένα για το κέρδος – ή πανεπιστήμια που είναι τα καλύτερα για τον κόσμο; Όχι τα καλύτερα στον κόσμο. Τα καλύτερα για τον κόσμο – για τον κόσμο που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Σε αυτή τη βάση, η πρότασή μας είναι σαφής και προσεκτικά οριοθετημένη», ανέφερε και θυμίζοντας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τι είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου στη συζήτηση για το Σύνταγμα το 75, διατύπωσε τη πρόταση του:



«Πρώτον: τέλος στο κρατικό ασφυκτικό μονοπώλιο – αλλά όχι υπέρ της αγοράς. Γιατί να μην μπορεί ένας συνεταιρισμός να ιδρύσει πανεπιστήμιο; Μια περιφέρεια; Ένα εργατικό κέντρο; Ένα επιμελητήριο; Ένα κοινωφελές ίδρυμα; Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια – ιδρυμένα από την ίδια την κοινωνία, για την κοινωνία.



Δεύτερον: ρητά όχι στα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Ένα ίδρυμα με κύριο σκοπό το κέρδος θα κυνηγήσει το φθηνό και το εμπορικά ελκυστικό -θα πάει με το ρεύμα- και όχι το αναγκαίο και το βαθύ το εθνικό – για τον ελληνισμό. Η γνώση είναι κοινό αγαθό: δεν το θέλουμε εμπόριο, δεν το θέλουμε να γίνεται μέρισμα. Και ας το πούμε καθαρά: ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας δεν είναι ιδεοληψία του παρελθόντος – είναι η διεθνής κανονικότητα των πιο σοβαρών πανεπιστημίων του κόσμου.



Πλουραλισμός ναι· ιδιωτικοποίηση όχι.



Τρίτον: πραγματικό αυτοδιοίκητο – και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Να τα ελευθερώσουμε, να είναι αυτόνομα – με λογοδοσία για αποτελέσματα, όχι γραφειοκρατικές διαδικασίες: ανεξάρτητη πιστοποίηση αντί για προληπτικό υπουργικό έλεγχο, και εσωτερική δημοκρατία με ουσία. Το πανεπιστήμιο ως εργαστήριο της συμμετοχικής δημοκρατίας που χρειάζεται όλη η χώρα.

Και τέταρτον: ισχυρότερη -όχι ασθενέστερη- δημόσια αποστολή. Η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι υποχώρηση του δημοσίου· είναι ο όρος για την αναγέννησή του: εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός, ισχυρότερα περιφερειακά πανεπιστήμια, διά βίου μάθηση για όλους – ένα δημόσιο σύστημα με την αυτοπεποίθηση να ηγείται ενός πλουραλιστικού οικοσυστήματος, αντί να διαχειρίζεται ένα μονοπώλιο».