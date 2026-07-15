Περισσότεροι από 4.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, παρουσιάζοντας τον νεότερο επίσημο απολογισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 4.829 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, 16.740 έχουν τραυματιστεί και 17.907 έχουν μείνει άστεγοι.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 4.734 νεκρούς.

Οι αρχές αποφεύγουν να αναφέρουν αριθμό αγνοουμένων. Τα πρώτα 24ωρα μετά τους φονικούς σεισμούς, ο ΟΗΕ εκτιμούσε πως οι αγνοούμενοι ανέρχονταν σε 50.000.

Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη χώρα με διαφορά 39 δευτερολέπτων ο ένας από τον άλλο και προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα, στην πρωτεύουσα Καράκας και τα περίχωρά της, καθώς και στη γειτονική πολιτεία Λα Γουάιρα, όπου χιλιάδες σεισμοπαθείς διαμένουν σε πρόχειρους καταυλισμούς.