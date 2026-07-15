Η Αργεντινή επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον χαρακτήρα της ως ομάδας που δεν εγκαταλείπει ποτέ την προσπάθεια. Με δύο γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, επικράτησε της Αγγλίας με 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία.

Η Αγγλία βρέθηκε πολύ κοντά σε μία σπουδαία πρόκριση, όμως η πίεση της «αλμπισελέστε» στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα αποδείχθηκε καθοριστική. Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι ανέτρεψε το σκορ με τέρματα στο 85ο λεπτό και στις καθυστερήσεις, δείχνοντας ξανά την ικανότητά της να παραμένει αποτελεσματική μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με έντονη τακτική προσέγγιση από τις δύο ομάδες. Οι μονομαχίες ήταν πολλές, τα φάουλ διαδέχονταν το ένα το άλλο και ο ρυθμός του παιχνιδιού διακόπτονταν συχνά. Η σημαντικότερη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στην Αργεντινή, όταν το δυνατό σουτ του Έντσο Φερνάντες πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Πίκφορντ στο 39ο λεπτό.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, η Αργεντινή ανέβασε την πίεσή της και πήρε τον έλεγχο του αγώνα. Ωστόσο, κόντρα στη ροή της αναμέτρησης, η Αγγλία άνοιξε το σκορ στο 55ο λεπτό. Ο Μόργκαν Ρότζερς δημιούργησε τη φάση από δεξιά και ο Άντονι Γκόρντον ολοκλήρωσε την προσπάθεια από κοντά, δίνοντας προβάδισμα στους Άγγλους.

Μετά το 1-0, η Αγγλία επέλεξε να αμυνθεί σε χαμηλά μέτρα, παραχωρώντας την κατοχή και την πρωτοβουλία των κινήσεων στην Αργεντινή. Η επιλογή αυτή επέτρεψε στους Νοτιοαμερικανούς να πιέσουν διαρκώς, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες μπροστά από την αγγλική εστία. Ο Πίκφορντ πραγματοποίησε κρίσιμες αποκρούσεις, ενώ ο Μακ Άλιστερ σημάδεψε το δοκάρι στο 75ο λεπτό.

Η συνεχής πίεση της Αργεντινής απέδωσε τελικά καρπούς στο φινάλε. Η ισοφάριση ήρθε στο 85ο λεπτό με τρομερό σουτ του Εντσο! Όμως η ομάδα του Σκαλόνι δεν έμεινε εκεί, αφού στις καθυστερήσεις οι παγκόσμιοι πρωταθλητές ολοκλήρωσαν την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 με κεφαλιά του Λαουτάρο από ασίστ του Μέσι εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό.

Με αυτή τη νίκη, η Αργεντινή θα διεκδικήσει απέναντι στην Ισπανία τη διατήρηση του τίτλου της, έχοντας δείξει σε όλη τη διοργάνωση ότι διαθέτει ποιότητα, ψυχραιμία και την ικανότητα να αλλάζει την έκβαση ενός αγώνα ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Πίκφορντ, Τζέιμς (82′ Μπερνς), Στόουνς (90’+6 Τόνι), Γκεΐ, Σπενς (90’+6 Ράσφορντ), Άντερσον, Ράις (83′ Οράιλι), Μπέλιγχαμ, Ρότζερς, Γκόρντον (72′ Κόνσα), Κέιν

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, Μολίνα (72′ Μοντιέλ), Ρομέρο, Λ. Μαρτίνες (72′ Οταμέντι), Ταλιαφίκο (81′ Λ. Μαρτίνες), Παρέδες (64′ Γκονζάλες), Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Άλβαρες, Σιμεόνε (72′ Ντε Πολ), Μέσι