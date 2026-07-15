Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το βράδυ της Τετάρτης κατέρριψαν αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών που πετούσαν πάνω από την Αρμπίλ, πρωτεύουσα της αυτόνομης Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι είδαν drones να κάνουν υπέρπτηση στην Αρμπίλ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, προτού χτυπηθούν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκρήξεις, οι καπνοί ήταν ορατοί σε απόσταση γύρω από το αμερικανικό προξενείο, που είχε ήδη γίνει στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι αυτή ήταν η πρώτη επιδρομή με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων που είχε στόχο το προξενείο στην Αρμπίλ αφότου κηρύχτηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στις αρχές Απριλίου.

Οι κουρδικές «αντιτρομοκρατικές» δυνάμεις ανέφεραν ότι οι δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ «κατέρριψαν (…) οκτώ drones φορτωμένα εκρηκτικά από τις 20:53 ως τις 21:53» (σ.σ.: τοπικές ώρες και ώρα Ελλάδας).

Δεν έκαναν λόγο για θύματα.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για τη χθεσινή ενέργεια, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο. Συνέπεσε με την επίσκεψη του νέου πρωθυπουργού του Ιράκ, του Αλί αζ Ζαΐντι, στην Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το ιρακινό Κουρδιστάν, περιοχή με μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα, όπου είναι παρούσες οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν πιστεύεται πως βρίσκονταν πίσω από τις περισσότερες ενέργειες αυτής της φύσης.

Αυτές οι οργανώσεις επιτέθηκαν πάνω από 600 φορές εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν επίσης φέρονται να προχώρησαν σε πλήγματα στην περιοχή, στοχοποιώντας κυρίως ιρανούς κούρδους αντάρτες που έχουν βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν, ακόμη και αφού άρχισε η κατάπαυση του πυρός.