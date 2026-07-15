Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης των αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, μετά από αλλεπάλληλες ενημερώσεις που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες από ανώτερους κυβερνητικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων που επικαλείται η Wall Street Journal.

Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται υπό αξιολόγηση περιλαμβάνονται η διεύρυνση των αεροπορικών επιθέσεων, η αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, αλλά και ένα πιθανό πλήγμα στην ισχυρά οχυρωμένη εγκατάσταση Pickaxe Mountain, για την οποία υπάρχουν εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να αξιοποιείται για απόρρητες πυρηνικές δραστηριότητες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το βράδυ της Τρίτης ο Τραμπ προήδρευσε σύσκεψης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όπου εξετάστηκαν σχέδια που προβλέπουν την κατάληψη του νησιού Χαργκ, καθώς και άλλων στρατηγικών σημείων κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ, με τη συμμετοχή αμερικανικών χερσαίων μονάδων. Στο ίδιο τραπέζι τέθηκε και το ενδεχόμενο επίθεσης στο υπόγειο δίκτυο σηράγγων της Pickaxe Mountain, εγκατάσταση που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η οποία έως τώρα δεν έχει βρεθεί στο στόχαστρο αμερικανικών βομβαρδισμών.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διευρυνθεί η λίστα των στόχων των αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων, ώστε να συμπεριληφθούν και ενεργειακές υποδομές εντός του Ιράν.

Οι ίδιες πληροφορίες επισημαίνουν ότι η σύσκεψη αυτή αποτέλεσε μία μόνο από τις διαδοχικές επίσημες και ανεπίσημες επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησής του, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν.