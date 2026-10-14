Το ενδεχόμενο εξαπόλυσης μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, φέρονται να συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Την πληροφορία μετέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και μία ακόμη πηγή με γνώση των συζητήσεων.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ο Νετανιάχου εξέφρασε την ανησυχία του για πληροφορίες των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν προχωρά σε κινήσεις που προκαλούν προβληματισμό, με στόχο την ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος. Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε πριν από τη δημόσια δήλωση του Τραμπ ότι δεν πρόκειται να εξαπολύσει επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Η πιθανότητα επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν δημιουργεί νέα δεδομένα ενόψει των ισραηλινών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου και των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών, οι οποίες θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αργότερα, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Αxios. Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού προέδρου, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ παραμένουν σε επιφυλακή και ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες τους, ώστε να είναι έτοιμες σε περίπτωση που ο Τραμπ αλλάξει στάση.

Οι επαφές Νετανιάχου – Τραμπ και τα σχέδια για κοινή επιχείρηση

Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών για το ενδεχόμενο επιστροφής σε εκτεταμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν δεν περιορίστηκαν σε μία συζήτηση. Σύμφωνα με τις πηγές, ο Νετανιάχου είχε αρκετές συνομιλίες με τον Τραμπ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με αντικείμενο την πιθανότητα επανέναρξης των επιθέσεων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το ενδεχόμενο μιας κοινής αμερικανοϊσραηλινής επιχείρησης, η οποία θα έπληττε στρατιωτικούς και πυρηνικούς στόχους στο Ιράν. Η ισραηλινή πλευρά εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για τις κινήσεις που εκτιμά ότι πραγματοποιεί η Τεχεράνη, προκειμένου να ανασυγκροτήσει όλες τις επιμέρους υποδομές και δυνατότητες του πυρηνικού της προγράμματος. Ειδικότερα, το Ισραήλ ανησυχεί για το ενδεχόμενο το Ιράν να χρησιμοποιήσει την εγκατάσταση Πίκαξ Μάουντεν ως χώρο εμπλουτισμού ουρανίου.

Παράλληλα, στις 2 Οκτωβρίου, κορυφαία μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ συναντήθηκαν στο Καμπ Ντέιβιντ, όπου συζήτησαν επί ώρες τα επόμενα βήματα στον πόλεμο, καθώς και το ενδεχόμενο επανέναρξης των αεροπορικών πληγμάτων.

Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε τις επαφές των δύο ηγετών, λέγοντας: «Ο Μπίμπι φαίνεται να θέλει να ξαναμπεί στη μάχη. Έχει μιλήσει με τον πρόεδρο γι’ αυτό μερικές φορές και ο πρόεδρος έχει πει: “Λοιπόν, ξέρεις, Μπίμπι, προχώρα και ετοιμάσου”. Αλλά δεν υπάρχει πραγματικά καμία δέσμευση. Το “προχώρα και ετοιμάσου” μπορεί να σημαίνει τώρα, αργότερα ή και ποτέ».

Από την πλευρά του, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε «ψευδές» ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συζήτησαν την επανέναρξη του πολέμου. Όπως ανέφερε, «ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτεθούμε στο Ιράν σε καμία περίπτωση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, από την πλευρά του, δήλωσε ότι «ο πρωθυπουργός διατηρεί τακτική επικοινωνία με τον πρόεδρο Τραμπ και ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και δεν σχολιάζει το περιεχόμενο των συνομιλιών τους».

Οι διαφωνίες στην κυβέρνηση Τραμπ για τις επιθέσεις στο Ιράν

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ο Τραμπ αρχικά έδειχνε να κλίνει προς την επανέναρξη των επιθέσεων, ωστόσο στη συνέχεια εμφανίστηκε πιο διστακτικός. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε, επίσης, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ αλλάζει επανειλημμένα στάση ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

Οι ισχυρότεροι υποστηρικτές της επανέναρξης των πληγμάτων φέρονται να είναι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και η ηγεσία της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις σχετικές συζητήσεις. Αντίθετα, οι περισσότεροι σύμβουλοι του Τραμπ προκρίνουν τη συνέχιση των οικονομικών κυρώσεων και άλλων μορφών πίεσης προς την Τεχεράνη, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

«Υποστηρίζουν ότι αυτή η οικονομική ασφυξία αποδίδει ολοένα και περισσότερο. Ας συνεχίσουμε», δήλωσε δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, περιγράφοντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση.

Πώς μπορεί να επηρεαστούν οι εκλογές στο Ισραήλ

Η επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να έχει σημαντικές πολιτικές συνέπειες και για τις δύο χώρες. Στο Ισραήλ, ειδικότερα, εκτιμάται ότι μια νέα επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από το Ιράν, το οποίο πιθανότατα θα εκτόξευε εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, συνομίλησε με τον πρόεδρο του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Νταν Κέιν. Σύμφωνα με πηγή που ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της συνομιλίας, οι δύο πλευρές συζήτησαν το ενδεχόμενο επιστροφής σε πλήρους κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ζαμίρ ανέφερε ότι η επανέναρξη του πολέμου σε αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή των ισραηλινών εκλογών, καθώς θεωρείται πιθανή η ιρανική αντίδραση. Ο εκπρόσωπος του Κέιν, Τζο Χόλστεντ, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το ζήτημα αποτελεί σημαντικό δίλημμα για τον Ζαμίρ, καθώς μια επίθεση λίγο πριν από τις εκλογές θα μπορούσε να εκληφθεί ως πολιτικός ελιγμός του Νετανιάχου. Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται σε μεγάλο βαθμό ως απολιτικές.

Το πολιτικό όφελος που αποδίδεται στον Νετανιάχου και οι κίνδυνοι για τον Τραμπ

Ο Λευκός Οίκος γνωρίζει τις εσωτερικές πολιτικές παραμέτρους που επηρεάζουν τις αποφάσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Όπως ανέφερε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, «ο Μπίμπι έχει εκλογές πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Πιστεύει ότι η δύναμή του έγκειται στο ότι είναι πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου».

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, στις πρόσφατες συναντήσεις του με επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι ήταν ο Τραμπ και όχι ο ίδιος που ξεκίνησε τη συζήτηση για το ενδεχόμενο πλήγματος κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές. Κατά τη συγκεκριμένη εκδοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος ρώτησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εάν το Ισραήλ θα συμμετείχε σε μια τέτοια επιχείρηση.

Ωστόσο, η επανέναρξη του πολέμου πριν από τις αμερικανικές εκλογές θα μπορούσε να έχει αρνητικές πολιτικές συνέπειες για τον Τραμπ. Μια νέα στρατιωτική εμπλοκή θα επανέφερε στο προσκήνιο μια σύγκρουση που δεν είναι δημοφιλής, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών της βενζίνης.

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν ανοιχτές

Την ίδια ώρα, οι διαμεσολαβητές του Κατάρ εξακολουθούν να περιμένουν την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αντιπρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει απαιτήσεις για παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο πυρηνικό ζήτημα.

Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε την κατάσταση των διαπραγματεύσεων ως εξής: «Οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν πραγματικά πεθάνει, αλλά ούτε είναι πραγματικά ζωντανές. Είμαστε εδώ, εντείνοντας την πίεση, και υπάρχει η πεποίθηση ότι εκεί θα επικρατήσουν πιο συνετές φωνές».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι Ιρανοί πίστευαν ότι αυτός ο πρόεδρος θα υποχωρούσε λόγω της πίεσης και των ενδιάμεσων εκλογών. Τους έχει δείξει ότι έκαναν λάθος».

Την Τρίτη, ο Τραμπ επανέλαβε τη σκληρή ρητορική του απέναντι στην Τεχεράνη, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι «το Ιράν είναι ένα αποτυχημένο κράτος» και ότι «θα λάβουμε μια απόφαση για το Ιράν πολύ σύντομα».