Δύο εμπορικά πλοία, ένα πετρελαιοφόρο και ένα φορτηγό μεταφοράς κοντέινερ, δέχθηκαν πλήγματα από βλήματα που δεν έχει εξακριβωθεί από πού εκτοξεύθηκαν, ενώ έπλεαν στα Στενά του Ορμούζ, όπως γνωστοποίησε το βράδυ η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα δύο περιστατικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ενδεχόμενους τραυματισμούς ή υλικές καταστροφές στα πλοία.

Two tankers have been struck by an unknown projectile in the Strait of Hormuz, according to reports from the United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) Centre. The tempo of Iranian strikes on tankers has picked up significantly in the past week, with over 6 strikes being reported in the last 24 hours. — OSINTdefender (@sentdefender) October 13, 2026

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Ορμούζ και βάζει συχνά στο στόχαστρο τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν τα Στενά χωρίς την άδειά της.

Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.