Σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν παραμένει σε οριακό σημείο, στρατιωτική πίεση και διπλωματικά μηνύματα εξελίσσονται παράλληλα. Από τη μία πλευρά, η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών υποδομών, με επίκεντρο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συνάντηση με τις ΗΠΑ και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας, παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των δηλώσεών του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν εξέφρασε ενδιαφέρον για συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας πως η σχετική επικοινωνία έγινε λίγο πριν από τη συνέντευξή του στο Fox News. «Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα μόλις ερχόμουν εδώ και θέλουν να συναντηθούν», ανέφερε.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου.

Q: You came to the conclusion that you couldn't negotiate with the IRGC, does that mean that you might wipe them out like you did ISIS.



TRUMP: Yeah. It does. We received a call just as I was coming here and they want to meet. pic.twitter.com/wS43Si724g — Acyn (@Acyn) July 15, 2026

Ο Τραμπ υπενθύμισε ακόμη ότι οι διαπραγματευτές της Ουάσινγκτον βρίσκονται σε τακτική επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, λέγοντας πως υπήρξε επαφή ακόμη και μέσα στην τελευταία ώρα. Αντίστοιχες δηλώσεις περί συνέχισης των επαφών είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανέναρξη των συνομιλιών.

Ερωτηθείς αν έχει αποφασίσει να εξοντώσει την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), αρχικά απάντησε καταφατικά, προτού εμφανιστεί να μετριάζει τη θέση του. «Είναι σκληροί άνθρωποι, αλλά θέλουν να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εξακολουθεί να βλέπει περιθώριο για διπλωματική διευθέτηση.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέφυγε σήμερα να θέσει συγκεκριμένο χρονικό όριο προς το Ιράν, όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν πόσο χρόνο έχει ακόμη η Τεχεράνη πριν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προχωρήσουν σε βομβαρδισμούς γεφυρών.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ήδη από χθες, μέσω συνέντευξής του στο Fox News, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να εξαπολύσουν επιθέσεις σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εφόσον η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Νέο κύμα επιθέσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Όπως γνωστοποίησε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι επιχειρήσεις άρχισαν στις 19:00 ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και επικεντρώνονται σε στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για την απειλή πλοίων τα οποία διέρχονται ελεύθερα από τα Στενά του Ορμούζ.

U.S. sailors conduct nighttime flight operations aboard USS George H.W. Bush (CVN 77) while transiting the Arabian Sea. pic.twitter.com/uzJcrfGFXO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

«Οι επιχειρήσεις στοχεύουν στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για την απειλή πλοίων που κινούνται ελεύθερα μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

At 3 p.m. ET, U.S. forces launched operations for a second wave of strikes today against Iran. The strikes are targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels freely transiting through the Strait of Hormuz, an international waterway vital to global commerce. The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Η κρατική υπηρεσία ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στις πόλεις Αχβάζ, Τσαμπαχάρ, Μπαντάρ Αμπάς και Ρασκ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα.

Αναχαίτιση πυραύλων και drones στο Κουβέιτ – Συναγερμός και στο Μπαχρέιν

Οι αρχές του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τέσσερις πυραύλους cruise και 21 drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, ενώ στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες για επερχόμενο βλήμα.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αναχαίτισαν τέσσερις πυραύλους cruise και 21 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προέρχονταν από το Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια, η ιρανική επίθεση είχε στόχο σειρά κρίσιμων εγκαταστάσεων, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Την ίδια ώρα, στο γειτονικό Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες αεράμυνας λόγω εισερχόμενου βλήματος, με τις αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης.