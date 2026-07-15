Κόκκινο χτύπησε στη διάρκεια της νύχτας η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να ανακοινώνουν νωρίς σήμερα το πρωί ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές», για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν «πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα», «ναυτικές δυνατότητες» και «συστήματα παράκτιας άμυνας» κατά τη διάρκεια του «κύματος» βομβαρδισμών διάρκειας «επτά ωρών», για να «φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού».

Ακόμη, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο χθες Τρίτη.

Το Ιράν λέει πως το Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό, ωσότου τελειώσουν οι επιθέσεις

Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (…) θα συνεχιστούν, και τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο εχθρός (…) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους», προστίθεται.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.

Η Ιορδανία λέει πως κατέρριψε τρεις πυραύλους του Ιράν

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν τρεις ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στο χασεμιτικό βασίλειο.

Τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

Ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάλι, διεμήνυσε χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα, εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και τη μεθεπόμενη θα πάρουν σειρά οι γέφυρες, αν οι Ιρανοί δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσουν οι εξελισσόμενοι για τέταρτη συναπτή νύχτα βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί».

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσιγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, στην καρδιά του πολέμου.

Η επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) και οι βομβαρδισμοί, οι πιο εκτενείς αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, θέτουν υπό ολοένα εντονότερη αμφισβήτηση τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος και να εφαρμοστεί η καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο πρωτόκολλο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου.