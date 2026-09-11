Η τιμή του αμερικανικού πετρελαίου κίνησης (ντίζελ) κατέρριψε νέο ρεκόρ σήμερα, ξεπερνώντας τα έξι δολάρια το γαλόνι στις ΗΠΑ, ωθούμενη από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου και τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια.

Ένα γαλόνι (3,78 λίτρα) ντίζελ πωλείται κατά μέσο όρο 6,06 δολάρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το συμβολικό αυτό όριο, σύμφωνα με την American Automobile Association (AAA).

Αυτή η αύξηση των τιμών δεν είναι καθόλου δημοφιλής στις ΗΠΑ και μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στις βουλευτικές εκλογές στο μέσο της θητείας για την ανανέωση του ενός τρίτου των εδρών στη Γερουσία και της Βουλής των Αντιπροσώπων, που θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί εξάλλου το Ιράν ότι προσπαθεί «απεγνωσμένα να ρίξει το βάρος του στις εκλογές» προκαλώντας αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

«Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή έχουν μειωμένη παραγωγή» λόγω της σύγκρουσης που περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις εξαγωγές χωρών του Κόλπου και έχει καταστρέψει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξηγεί ο Άρνε Λόμαν Ράσμουσεν, αναλυτής στην Global Risk Management.

Ο αναλυτής υπογραμμίζει επίσης τα «προβλήματα εξαγωγής στη Ρωσία», μια σημαντική πετρελαιοπαραγωγό χώρα.

Απέναντι στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις της Ουκρανίας σε πετρελαϊκές υποδομές, η Μόσχα παρέτεινε την αναστολή των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ που αποφάσισε στα τέλη Ιουλίου.

Η αμερικανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ενέργεια (U.S. Energy Information Administration – EIA) προειδοποίησε πως η κατάσταση στα διυλισμένα προϊόντα μπορεί να μην βελτιωθεί τους επόμενους μήνες, με τα αποθέματα ντίζελ να βρίσκονται σε «χαμηλό επίπεδο» και τις τιμές να παραμένουν «σε υψηλό επίπεδο».