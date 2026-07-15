Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο πλήγμα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Nasr 2», βάζοντας στο στόχαστρο, όπως υποστηρίζει, το βασικό κέντρο επιμελητείας και υποστήριξης των αμερικανικών δυνάμεων στη Δυτική Ασία, που βρίσκεται στην περιοχή Μίνα Αμπντουλάχ του Κουβέιτ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB, η εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε κατά την τέταρτη φάση της επιχείρησης.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αντιμετωπίζουν ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διευκρινίζοντας ότι οι ισχυροί κρότοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές οφείλονταν σε αναχαιτίσεις των drones.

Footage, reportedly taken during Iranian drone and missile strikes against Kuwait earlier, shows a Shahed-136 impact. The U.S. continues to trade strikes with Iran, as targets inside Bahrain and Kuwait are now bearing the brunt of Iranian fires. pic.twitter.com/AC07mtqi96 — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Παράλληλα, το IRGC επανέλαβε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά «μέχρι το τέλος των αμερικανικών κακών ενεργειών». Στην ίδια ανακοίνωση κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές βάσεις «με το πρόσχημα ότι στοχοποιούσαν πλοία που παραβίαζαν τον αποκλεισμό», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να αποκρύψουν την αποτυχία τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ακόμη ότι κανένα πλοίο δεν επιχείρησε να παραβιάσει τον ιρανικό αποκλεισμό ή να συνοδεύσει αμερικανικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι, ως εκ τούτου, δεν σημειώθηκαν πλήγματα εναντίον πλοίων.

Στο στόχαστρο η βάση του 5ου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε, όπως υποστηρίζει, «συντριπτικό πλήγμα» εναντίον της βάσης του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, καταστράφηκαν το κέντρο διοίκησης και ελέγχου, το κέντρο διαχείρισης ναυτικής υποστήριξης, καθώς και αποθήκες και δεξαμενές καυσίμων της αμερικανικής βάσης.

Το IRGC χαρακτηρίζει την επίθεση «συντριπτική απάντηση» στις αμερικανικές επιχειρήσεις που προηγήθηκαν στην περιοχή.