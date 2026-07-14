Σε νέα φάση κλιμάκωσης εισέρχεται η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει ότι τα αμερικανικά πλήγματα θα συνεχιστούν «μέχρι να πω ότι είναι αρκετά», την ώρα που ιρανικά μέσα μεταδίδουν πληροφορίες για συγκρούσεις και ανταλλαγή πυρών στα Στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο Mehr, επικαλούμενο τη διοίκηση της επαρχίας Χορμοζγκάν, ανέφερε ότι οι εκρήξεις και οι ήχοι πυρών που ακούγονται στο Μπαντάρ Αμπάς, σε παραθαλάσσιες πόλεις και στα νησιά του Περσικού Κόλπου συνδέονται με τις συγκρούσεις στην περιοχή των Στενών.

Σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε εκ νέου ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης έχουν «υποβαθμιστεί», αναγνωρίζοντας ωστόσο πως «εξακολουθούν να έχουν ακόμη δυνάμεις για να πολεμήσουν».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να πλήξουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

BREAKING 🚨 President Trump threatens to hit Iran power plants next week if no deal pic.twitter.com/2yexfX0wGj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 14, 2026

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν και την Τρίτη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν συνομιλίες με το Ιράν την Τρίτη.

Οι δηλώσεις του έγιναν την ώρα που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, ο αποκλεισμός τέθηκε ξανά σε ισχύ στις 21:00 ώρα Βρετανίας την Τρίτη, δηλαδή στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση γνωστοποίησε ακόμη ότι στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής επιχειρούν περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του αμερικανικού Ναυτικού και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επαγρύπνηση, θανατηφόρες και έτοιμες», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.