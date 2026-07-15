Νέο κύκλο συντονισμένων αεροπορικών και ναυτικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) στις 22:00 της 14ης Ιουλίου, ώρα Ανατολικής Ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως ανέφερε, η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε δεκάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ και κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

Στη διάρκειά της, που διήρκεσε επτά ώρες, συμμετείχαν μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα συστήματα και πολεμικά πλοία, τα οποία χρησιμοποίησαν όπλα ακριβείας εναντίον υποδομών πυραύλων και drones, ναυτικών μέσων και συστημάτων παράκτιας άμυνας.

According to a release from U.S. Central Command, in a 7-hour long tranche of strikes, dozens of Iranian targets were hit, including missile and drone sites, naval capabilities, and coastal defense systems. pic.twitter.com/IRHplEsw67 — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υποστήριξε ότι σκοπός των πληγμάτων ήταν να περιοριστεί περαιτέρω η δυνατότητα της Τεχεράνης να θέτει σε κίνδυνο την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα πολιτικών σκαφών.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν την ίδια ημέρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό για πλοία που κατευθύνονται προς ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες ζώνες. Το μέτρο τέθηκε σε εφαρμογή στις 16:00 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και είναι έτοιμες να εκτελέσουν νέες εντολές της στρατιωτικής ηγεσίας.