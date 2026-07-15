Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς οι αρχές των δύο χωρών ανακοίνωσαν την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας έπειτα από ιρανικές επιθέσεις.

Στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες αεροπορικού συναγερμού, με το υπουργείο Εσωτερικών να καλεί τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μετακινηθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αντιμετώπισης ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλειά τους.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τέταρτο συνεχόμενο βράδυ.